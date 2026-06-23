Реактор БРЕСТ-ОД-300 — первый в мире промышленный энергоблок на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем

Госкорпорация «Росатом» успешно осуществила первый этап работ по заливке фундамента для инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 на территории Сибирского химического комбината в городе Северск Томской области. Согласно информации, предоставленной пресс-службой предприятия, основание турбоагрегата было спроектировано с учётом возможных сейсмических воздействий до 7 баллов по шкале Рихтера, что полностью соответствует проектным требованиям для оборудования атомных электростанций.

В конструкции предусмотрено использование 36 пружин, которые эффективно снижают вибрацию от работающего оборудования, обеспечивая защиту фундаментных колонн и других значимых элементов. На первоначальном этапе за сутки было уложено 578 кубических метров тяжёлого бетона. В течение последующих двух недель бетон затвердеет, после чего специалисты приступят к установке и заливке опорных плит турбины и генератора специальным раствором, который не даёт усадки.

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Процесс заливки фундамента состоит из трёх шагов, последний из которых намечен на следующий месяц. В осеннее время 2026 года специалисты приступят к установке ключевого оборудования для энергоблока — турбины и генератора, способных вырабатывать 300 мегаватт электроэнергии.

Одновременно с возведением машинного отделения активно проводятся работы по созданию реакторного острова. К исходу 2025 года были завершены работы по монтажу оболочки центральной полости реакторной установки, предназначенной для размещения активной зоны, а также оболочки периферийной полости, в которой будут располагаться парогенераторы и циркуляционные насосы, функционирующие на свинцовом теплоносителе.

В ближайшем будущем пространство между этими полостями будет заполнено особым огнеупорным бетоном. Этот материал придаст конструкции первого контура необходимую прочность и обеспечит надёжную тепло- и радиационную защиту всего энергоблока.

Строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 — это ключевой этап в разработке и тестировании опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК). Этот комплекс будет использоваться для отработки технологии замкнутого ядерного топливного цикла с применением свинцового теплоносителя.