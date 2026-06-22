Специалист Чандравир Матур из XDA выяснил, что режим гибернации в Windows 11 может существенно сокращать ресурс SSD-накопителя, особенно на компьютерах с большим объёмом оперативной памяти

Многие пользователи Windows 11 привыкли использовать режим гибернации как альтернативу выключению компьютера. Они считают, что это безопасный вариант для их устройства. Однако, как обнаружил эксперт Чандравир Матур из XDA, для владельцев ПК с большим объёмом оперативной памяти (например, от 32 ГБ) данный режим может быть особенно опасен для твердотельного накопителя. Он способен значительно сократить срок службы SSD.

Когда операционная система переходит в режим гибернации, она создаёт на системном диске специальный файл под названием hiberfil.sys. В данный файл записывается всё содержимое оперативной памяти. В отличие, например, от «Спящего режима», в котором данные хранятся в энергозависимой памяти под напряжением, в режиме гибернации система полностью обесточивается, сохраняя своё состояние на диске.

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Для системы с 32 гигабайтами оперативной памяти это означает, что при каждом переходе в спящий режим на твердотельный накопитель записывается и перезаписывается большой объём данных — все 32 гигабайта. Этот процесс негативно влияет на ячейки памяти NAND, физически разрушая оксидный слой при каждой перезаписи. В результате ресурс перезаписи ячеек постепенно исчерпывается. Если использовать спящий режим дважды в день, то за год накопится около 23 терабайтов таких записей.

Хотя для современного твердотельного накопителя, например Samsung 970 Evo объёмом 1 ТБ, согласно заявлению производителя, рассчитанного на ресурс записи 600 ТБ, в теории такого объема должно хватить примерно на 25 лет. Однако на практике производители указывают идеальные характеристики. В реальных условиях к нагрузке от гибернации добавляются файлы обновлений операционной системы Windows, кэш браузера, а также установка и запуск ресурсоёмких приложений и игр.

Когда объём диска достигает 75–80 % от максимальной ёмкости, алгоритмы, предназначенные для равномерного износа (Wear Leveling), начинают работать менее эффективно. Они перенаправляют нагрузку на оставшиеся незанятые блоки, что приводит к ускоренному износу именно этих модулей.

Помимо физического износа, режим гибернации может спровоцировать возникновение ряда дополнительных проблем. Процесс массовой записи данных из оперативной памяти на диск создаёт значительную нагрузку на кэш SLC и контроллер SSD, что может привести к их перегрузке и перегреву. Именно этот фактор является причиной замедления работы системы после нескольких циклов гибернации.

Чтобы предотвратить деградацию SSD и освободить место на диске, которое занимает файл hiberfil.sys, рекомендуется полностью отключить функцию гибернации. Это можно сделать всего за несколько секунд, используя командную строку.

Для начала откройте меню «Пуск» и введите в строку поиска cmd или «Командная строка». В результатах поиска выберите «Командная строка», щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите опцию «Запуск от имени администратора».

В открывшемся окне введите следующую команду и нажмите Enter: powercfg.exe /hibernate off.

После выполнения этой команды файл hiberfil.sys будет удален, а функция гибернации отключена. Для большинства пользователей в качестве альтернативы отлично подойдут режимы «Сон» (для коротких перерывов) или полное выключение компьютера.