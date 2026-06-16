В аналитическом материале издания Tom's Hardware видеокарта RTX 5070 Ti была охарактеризована как наиболее предпочтительное решение, в то время как экосистема AMD подверглась критике.

Эксперты популярного ресурса Tom’s Hardware представили обновленный рейтинг лучших видеокарт для игр в июне текущего года. В рамках масштабного повторного тестирования, охватившего более 50 моделей, эксперты пришли к выводу, что в нынешних реалиях для игроков важна не только высокая чистая производительность видеокарты, особенно среди дорогих устройств. Теперь ключевым преимуществом становится наличие развитой программной экосистемы и поддержки игровых проектов.

Тестирование видеокарт проводилось на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой Asus TUF Gaming X670E-Plus Wifi и оперативной памятью G.Skill TridentZ5 Neo DDR5-2x16 CL6000.

Источник изображения: Tom’s Hardware

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В соревновании за звание самой быстрой видеокарты, бесспорным лидером остаётся флагманская модель GeForce RTX 5090. Однако титул лучшей видеокарты высокого класса (Best High-End GPU) был присвоен модели GeForce RTX 5070 Ti. Редакция считает её оптимальным выбором для взыскательных игроков, которые стремятся к геймингу в разрешениях 1440p и 4K.

В ходе тестирования без применения технологий масштабирования и создания кадров карта показала следующие результаты: в разрешении 1080p — 123,7 кадров в секунду, в разрешении 1440p — 92 кадра в секунду, в разрешении 4K — 52,8 кадра в секунду. Стоит отметить, что, несмотря на рекомендованную цену $749, средняя рыночная стоимость карты составляет внушительные $1099.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Основным соперником в борьбе за внимание потребителей стала Radeon RX 9070 XT. Она демонстрирует оптимальное соотношение стоимости и эффективности: при средней цене в 759 долларов (рекомендованная — 599 долларов) она обеспечивает 116,7 кадров в секунду в разрешении 1080p, 85,3 кадра в секунду в разрешении 1440p и 47,4 кадра в секунду в разрешении 4K.

Несмотря на то, что продукция AMD обладает конкурентным преимуществом в ценовом сегменте, она не может сравниться с NVIDIA по уровню программного обеспечения. NVIDIA активно совершенствует технологии DLSS 4.5, многокадровую генерацию и трассировку лучей, интегрируя их в новые игровые продукты с большей эффективностью и стабильностью, нежели AMD.

Специалисты Tom’s Hardware обращают внимание на то, что внедрение технологий AMD происходит не так гладко, как ожидалось. Владельцы видеокарт Radeon могут столкнуться с трудностями, связанными с отсутствием поддержки трассировки пути или настроек FSR в некоторых проектах. Также были обнаружены проблемы с производительностью видеокарты Radeon RX 9070 XT в игре Grand Theft Auto V Enhanced, а также графические артефакты в игре Stalker 2.

Источник изображения: Tom’s Hardware

В среднем сегменте рынка победу одержала видеокарта GeForce RTX 5070, продемонстрировав средний показатель в 103,8 FPS при разрешении 1080p. В качестве серьёзной альтернативы была представлена модель Radeon RX 9070, обладающая 16 ГБ памяти и предназначенная для работы в нативном 4K. Однако преимущество вновь осталось за NVIDIA благодаря внедрению технологии DLSS 4.5.

Для более широкой аудитории редакция рекомендует Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти как оптимальное решение для разрешений 1080p и 1440p. При этом GeForce RTX 5060, несмотря на меньший объём памяти (8 ГБ), признана лучшей картой для 1080p. А самой доступной моделью, которую всё ещё стоит рассмотреть к покупке, названа GeForce RTX 5050 по цене около 300 долларов.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Видеокарта GeForce RTX 5090 сохранила за собой статус самого быстрого ускорителя в рейтинге, продемонстрировав высокие результаты: 166,3 FPS при разрешении 1080p, 135,15 FPS при разрешении 1440p и 88,02 FPS при разрешении 4K.

Однако, принимая во внимание значительную разницу между рекомендованной ценой в 1999 долларов и средней рыночной стоимостью в 4299 долларов, приобретение данной видеокарты может быть расценена как приобретение предмета роскоши, а не как разумное решение для обновления игрового ПК.

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