Недавно я наконец-то посмотрел фильм «Проект “Конец света”» — экранизацию романа Энди Вейера (в оригинале — Project Hail Mary). Сам фильм вышел еще в марте этого года, однако как-то я упустил этот момент из виду и узнал о нем только в начале мая. А добрался до просмотра и вовсе только несколько дней назад. Ну, вот так бывает — жизнь, дела… Не всегда и не у всех есть возможность оперативно следить за выходом новинок. Думаю, я такой не один. Так что, если кому-то обзор фильма может показаться запоздалым — смотрите причину выше.

Вообще, картина заинтересовала меня, как только я узнал о ней: во‑первых, я люблю научную фантастику, во‑вторых, в главной роли — Райан Гослинг, а в‑третьих, предыдущий роман Вейера лёг в основу «Марсианина» Ридли Скотта. В общем, ожидания были высокими — и в целом фильм их оправдал, хотя и не без нюансов.

О чём фильм

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Главный герой, Райленд Грейс (Райан Гослинг), приходит в себя на борту космического корабля «Аве Мария» и обнаруживает, что все члены экипажа оказались мертвы. Он страдает от частичной амнезии, но постепенно вспоминает, что когда-то был талантливым биологом и школьным учителем. Теперь же его задача — спасти Землю от гибели. Вот такая вот непростая, мягко выражаясь, задача неожиданно оказалась возложенной на плечи, по сути, обычного человека.

Источник изображения: ru.kinorium.com

А проблема заключается в следующем. Солнце тускнеет из-за загадочной космической аномалии, и человечеству грозит глобальное похолодание. Чтобы предотвратить катастрофу, корабль отправляется к далёкой звезде в поисках решения. По пути Грейс встречает инопланетянина по имени Рокки — и их дружба становится центральной темой фильма.

Что понравилось

Райан Гослинг в очередной раз демонстрирует своё актёрское мастерство, показывая, что способен воплощать на экране не только загадочных и привлекательных героев, но и сложных, интеллектуальных персонажей. Большую часть фильма он один находится в кадре — и при этом не даёт зрителю заскучать. Его герой — не супермен, а обычный человек с сомнениями и своими страхами, который вынужден решать сложнейшие задачи.

Источник изображения: ru.kinorium.com

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Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер (известные по «Лего. Фильму» и «Мачо и ботан») сделали в данном фильме ставку на практические эффекты. Интерьер корабля построен вручную, без хромакея — это придаёт картине осязаемость и некую «теплоту». Кроме того, насколько мне известно, при создании фильма использовалась цифровая технология. Затем его распечатали на плёнке и снова оцифровали. В результате изображение приобрело характерную зернистость, которая придаёт ему сходство с классическими образцами научной фантастики.

Как и в фильме «Марсианин», в этой картине много научных объяснений, но они подаются в лёгкой и ироничной форме. Фильм не перегружает зрителя сложными терминами, а превращает решение проблем в интересную головоломку. При этом юмор здесь не выглядит натянутым — он словно возникает сам по себе из ситуаций.

Источник изображения: ru.kinorium.com

Взаимодействие Грейса с инопланетянином Рокки — одна из самых трогательных частей фильма. Рокки — существо из камня, без лица и привычных эмоций, однако между ним и главным героем возникает настоящая дружба. Для создания образа инопланетянина была использована не компьютерная графика, а кукла — аниматронный кукольный персонаж, весивший более 80 килограммов. Благодаря этому актёр мог взаимодействовать с реальным объектом, что, судя по всему, и сделало сцену более естественной. Их диалоги, попытки понять друг друга и совместные действия вызывают улыбку и даже умиление.

Источник изображения: ru.kinorium.com

Картина местами напоминает культовые фильмы вроде «Космической одиссеи» Кубрика или «Соляриса» Тарковского. Это не экшен‑блокбастер, а размышление о человечности, дружбе и способности находить решения даже в безнадёжных ситуациях.

Не всё идеально

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Конечно, фильм не идеален – есть и спорные моменты. Многие сюжетные ходы знакомы поклонникам жанра. Протагонист в одиночестве в космосе? Было. Угроза конца света? Тоже было. Жертва ради спасения цивилизации? И такое есть. Однако, как известно, в музыке всего семь нот, и в научной фантастике набор художественных приёмов также имеет свои пределы. Важно то, как данные приёмы используются, и именно здесь авторы продемонстрировали своё мастерство.

Источник изображения: ru.kinorium.com

Роман Энди Вейера на самом деле гораздо более научен: там присутствует много сносок, расчётов и объяснений. В киноверсии эта часть была сокращена, чтобы сделать акцент на комедийных элементах и активном развитии сюжета. Поклонникам первоисточника может не хватать глубины, но для широкой аудитории такой подход работает лучше, не перегружает и не дает заскучать. Стоит отметить, что продолжительность фильма составляет 2 часа 36 минут, и в некоторых местах он кажется затянутым. Можно было бы сократить некоторые сцены без потери смысла. А если углубиться в детали, как в романе…

Источник изображения: ru.kinorium.com

Также, в отличие, скажем, от «Интерстеллара», где личные истории персонажей тесно связаны с общим сюжетом, здесь эмоциональный аспект несколько сглажен. Взаимоотношения Грейса с Землёй и его прошлым раскрываются частично, посредством воспоминаний, но этого порой бывает недостаточно, чтобы по-настоящему проникнуться его историей.

Итоговые впечатления

Вообще, «Проект “Конец света”» — это такая добротная научная фантастика с душой. Да, возможно, он не претендует на звание шедевра, да тут и не мне решать, однако он оставляет после себя приятное впечатление. Это как просмотр хорошего и умного фильма, который заставляет задуматься, но при этом не перегружает.

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Думаю, поклонникам научной фантастики и любителям «Марсианина», а также тем зрителям, которым нравятся интеллектуальные сюжеты без излишнего пафоса, определенно стоит посмотреть данный фильм.

Источник изображения: ru.kinorium.com

А вот фанатам экшена он может не зайти — здесь больше размышлений, чем активных действий. Тем, кто ждёт глубокой драмы, скорее всего, тоже мимо — даже в самых напряжённых моментах фильм сохраняет веру в лучшее и включает элементы юмора. Да и у сторонников строгой научной точности могут быть вопросы — некоторые моменты здесь упрощены ради зрелищности.

А я же в целом рекомендую «Проект “Конец света”» к просмотру.