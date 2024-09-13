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Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта

Порой компьютерное железо способно преподнести совсем неприятный сюрприз. Сегодня мы поговорим об одном из таких "сюрпризов".
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Дабы не создавать в повествовании белых пятен нужен небольшой экскурс в историю, чтобы читателю было понятно откуда все началось и куда пришло. Да и обычно, много остается за гранью тестового материала.

Первоначальная цель покупки б/у комплектующих заключалась в приобретении адекватного блока питания, чтобы запустить/протестировать ретро-комплектующие, которые должны были попасть мне в руки от сотрудника. В поисках такого предложения был выкуплен целый системный блок и написан материал про это.

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Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания

Так как железо оказалось рабочим, нужно было найти способ чтобы его продать. И для этого, дополнительно был куплен целый комплект железа состоящий из материнской платы, процессора, оперативной памяти и видеокарты. (Подробности об этой покупки были изначально опущены, чтобы дальше развивать материал). И появился повод написать дополнение к уже написанному материалу.

Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания (дополнение)

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В новом комплекте была поддержка процессоров архитектуры Core 2 и возможности разгона, что подтолкнуло провести тесты и расписать материал с простым и эффективным способом разгона платформы и видеокарты.

Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе

Одной из причин, которая не позволила посвятить материал полностью новой платформе была видеокарта доставшаяся в комплекте. Хозяин комплекта железа при продаже, расписал его проблему в том, что при установке модифицированного китайцами процессора в лице Intel Xeon, платформа начинает сыпать синими экранами смерти. Навскидку я увидел в этом классическую проблему непрошивки модифицированного биос. Она подтвердилась, но был и еще один неприятный момент - это сама видеокарта. Этот материал посвящается как раз ей.

Плохой Geforce

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Героиней сегодняшнего материала является видеокарта Palit 9800 GT Green 512Мб. Смысл Green версии был в том, что она может работать без дополнительного питания. Но не все так просто как оказалось. На примере данной видеокарты, она полноценно работает только в слоте с поддержкой PCI-E 2.0, на версии 1.1 она не выходит из энергосберегающего режима и в результате сильно теряет производительность. Казалось бы все уже сказано и материал можно завершать. Но нет. Я вас просто так не отпущу, и без тестов, конечно же, не обойдется.

Прежде чем законно окрестить видеокарту "плохой" нужно было в этом убедиться, что причина в ней, а не материнской плате, блоке питания или процессоре. Поэтому сначала в тестовой конфигурации оказалась моя основная видеокарта (HD 7790 2Гб) и с ней не возникло никаких проблем, а затем попросил обычную 9800 GT от Zotac у сотрудника и он мне ее предоставил на время для тестов.

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Видеокарта познала жизнь и лишена охлаждающего кулера, но на открытом стенде ее очень просто охладить обычным корпусным кулером выставленным на высокие обороты.

Какие отличия между видеокартами?

Главным конструктивным отличием является наличие разъема питания PCI-E. На фото он присутствует у "плохой" и "хорошей" видеокарты потому, что я всячески пытался заставить карту шевелиться на материнке без PCI-E 2.0 и поэтому распаял его заведомо зная, что толка может не быть. Так и получилось - толка нет, нужна была доработка схемы, а как ее доработать мне неизвестно. Помимо этого у видеокарт разные версии графического процессора.

У Green версии используется чип G92-289-B1, у обычной же G92-283-B1. Визуально в них не найти отличий, но если запустить утилиту GPU-Z.

То сразу заметно, что Green версия рассчитана на шину PCI-E 2.0, тогда как обычная на PCI-E 1.1. Так же видеокарты отличаются по частотам ядра на 9% в большую сторону для обычной версии. По идее, у Green версии так же должны быть снижены частоты памяти. Попытка снизить их вручную при помощи редактирования биос и перепрошивки на модифицированную версию не дали ничего, поэтому оригинальная версия биос была возвращена на место.

И как говорил Калеб из Блад: "Хороший... плохой... Да какая разница, когда есть ствол?.." "Стволом" в этот раз будет разогнанный Celeron E3200 с полностью активными двумя ядрами и разогнанный до ~ 3.0ГГц.

Тестовая конфигурация

  • Процессор: S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц
  • Кулер: Intel Box с медным пятаком
  • Материнская плата: S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB
  • Оперативная память: 2x1Гб Samsung PC2-6400
  • Видеокарта 1: Palit 9800 GT Green 512Мб
  • Видеокарта 2: Zotac 9800 GT 512Мб
  • Жесткий диск: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб
  • Блок питания: FSP ATX-400PNR

Тестирование будет проводится в 32 разрядной среде Windows 7 Home Basic, которая дала вот такую оценку системы:

При условии разгона процессора, система по прежнему считает его самым слабым звеном в этом бенчмарке.

Бенчмарк Windows 7 не отреагировал на то, что произошло изменение оперативной памяти, память в этот раз работает в двухканальном режиме. Разница в пропускной способности от однаканального режима незначительно и проявляется лишь в скорости чтения на ~500Мбайт, что очень даже мало и всему виной узкая шина процессора.

Немного синтетических тестов

Так как данный материал посвящен видеокартам, то ограничимся скромным набором тестов, дабы продемонстрировать разницу между, казалось бы, практически одинаковыми видеокартами.

Открывает тестовую сессию Cinebench R11.5 и при этом в графическом тесте Green версия видеокарты не отстает, а даже немного быстрее, но на уровне погрешности. И было бы все хорошо, если бы общение с персональном компьютером ограничивалось одним тестом, но если продолжить тестирование...

А вот в 3D Mark Vantage разницу между версиями видеокарты уже можно уловить и она составляет внушительный 51% в пользу обычной версии.

Игровые тесты

Так как тестирование проходит бок о бок на примере двух видеокарт, то пришлось отдать предпочтение играм со встроенным бенчмарком, дабы снизить уровень погрешности как можно ниже.

В статическом варианте бенчмарка игры Resident Evil 5 разница достигает 58,8% в пользу обычной версии.

Бенчмарк для игры S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти увеличивает разницу между видеокартами до 77%.

*В данном тесте использована ранняя версия игры к которой еще не вышли дополнения и исполняемый файл поддерживает 32 разрядные версии операционных систем.

В этом бенчмарке разница между играми увеличивается до 144% не в пользу Green версии видеокарты. Игровые тесты показывают катастрофически большую разницу между видеокартами, хотя она должна достигать всего 9%, но на практике разница при использовании шины PCI-E 1.1 для Green версии оказывается крайне огромной.

Заключение

В те времена, когда данная видеокарта распространялась в рознице, платформ не поддерживающих PCI-E 2.0 у пользователей было немало. Получается, что пользователь покупая Green версию мог и не заметить её катастрофически огромной просадки от обычной версии видеокарты... 

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Теги

intel nvidia geforce разгон celeron 775 9800 gt pci-e 2.0
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