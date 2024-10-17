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Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования

Порой заманчивое предложение на сайте авито подталкивает не отказываться от него, а воспользоваться им. И именно поэтому пишется данный материал.
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Предыстория

Еще летом этого года я понял, что какой бы ни была живучей видеокарта Radeon HD 7790 на 2Гб с ее аппаратной поддержкой DX12 - это не может длиться вечно.

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Как меня выручала карта от AMD

Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году

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О HD 7790 2Гб в 2024 году

Первым забила гвоздь в гроб старушки игра Robocop: Rogue City, а затем пришла и Senua’s Saga: Hellblade II и было уже очевидно, что количество игр которые не дружат с Radeon HD 7790 будет только расти и это уже не остановить. Окончательно поставила все точки на "i" игра Warhammer 40,000: Space Marine 2, которая указала практически всем 2Гб видеокартам путь в ретро категорию. И собственно апгрейд мной не планировался, пока случайно не наткнулся на предложение на сайте Авито за смешных 2.500 рублей за Radeon RX 470 4Гб, конечно карта была не без изъянов о которых писал ее владелец. Но как говорится, тот кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

AMD Radeon RX 470 STRIX OC

Бывший владелец карты сознался, что карта имеет плавающую неисправность и имеет свойство отключаться при легких нагрузках и сохранять стабильность при тяжелых, при этом его материнская плата и процессор поддерживали шину PCI-E 3.0. (Для тех кто не помнит/не знает у ранних RX 4xx серии были проблемы с поддержкой шины PCI-E и для их решения требовались как улучшение обвязки по питанию, так и программные оптимизации на уровне драйвера) Узнав подробные характеристики комплектующих бывшего владельца дорога вернуться домой с пустыми руками была заказана, так как будь у него устаревшее компьютерное железо - покупка оправдывала все риски на 100%. Но вернуться домой с пустыми руками не входило в мои планы.

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Небольшая аналитика по поводу видеокарты

*дальнейшая информация лишь личное мнение автора блога и не является истинной как таковой, а лишь одна из точек зрения

Графическая архитектура GCN 4.0 (1.3 в девичестве) на момент угасания моей HD 7790 на 2Гб не имеет никаких перспектив, так как по сути это все та же GCN 3.0 (1.2 в девичестве) с улучшенной энергоэффективностью и аппаратной поддержкой мониторов с технологией HDR. Не совершенно новая архитектура, а лишь доработанная старая. И уже начиная с 2021 года у нее наблюдались проблемы. Впервые это случилось в игре Halo Infinite, потом повторилось в Forspoken, а следом и в Alan Wake 2, поэтому ожидать от нее долгожительства явно не стоило. Но на момент ее покупки с рук (2 сентября 2024 года) за 2500 рублей карта выглядела подарком, который отработает каждый отрисованный кадр за наши медные рубли.

Война с неисправностью

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*слабонервным этого лучше не читать

Изначально карту я не вскрывал и не обслуживал, лишь убедился в том, что все именно так, как описал продавец (вдруг придется ее вернуть) и только потом полез обслуживать карту. Когда-то давно у нее потекли термопрокладки и не стоит объяснять, что с высокой долей вероятности карта познала майнинг. Поэтому пришлось хорошенько обслужить карту вычищая это "болото" потеков и заменить не только термопасту, но и термопрокладки. 

Обычным обслуживанием дело не ограничилось, так как неисправность описанная бывшим хозяином все же вылазила, причем проявлялась она в необъяснимых моментах. И вроде это один из признаков умирающего блока питания. Но в то же время она может проявится как раз тогда, когда нагрузка на компоненты далека от пиковой, а должно быть наоборот. В итоге карта была прошита биосом от не разогнанной версии, что позволило снизить температуру на 9 градусов и кулера настроены так, чтобы карта не разогревалась свыше 60 градусов - при таких настройках шанс словить очередной сбой снижен до минимума. Так же прочитав один из гайдов на сайте анандтеч было принято решение установить драйвер 23.8.2 и не признавать существование более свежих драйверов. (Подобная манипуляция не раз оправдала себя при использовании HD 7790 на 2Гб).

Кульминация

В итоге всех манипуляций и битвы в кровь с этой картой познавшей майнинг, наступил период отсутствия экспериментов/плясок с бубном и обычного использования видеокарты.

Хотя это определенно самая сбойная Radeon которая прошла через мои руки, не менее сбойной была Radeon 8500LE, но это совсем другая история

В итоге была пройдена игра "Robocop: Rogue City" от и до из-за ностальгии по фильмам просмотренным еще на VHS кассете с характерным для них переводом с прищепкой на носу у голоса за кадром. Неоднократно задан вопрос: Раз Мерфи научился бегать, то почему же он все таки не летает как в третьей части фильма?..

С сильной натяжкой хватило производительности видеокарты и для игры Hellbalde II, которая была пройдена в наушниках от начала и до конца с полным погружениям в голоса, которые запарили проедать мозг бедной девушки за то, что она что-то там не так делает. (Хоть бы раз поддержали в сложный момент BSOD их побери)

Удалось познакомиться и с вселенной Warhammer 40,000, которая всячески пытается отправить на полку не только видеокарты на 2Гб видеопамяти, но и на 4Гб не обходит стороной, периодически размывая текстуры.


Закат платформы и механических жестких дисков 

Обновление видеокарты порадовало, но не прошло и пары мгновений, как обозначились другие проблемы. Все чаще появляются игры требующие минимум поддержки AVX 2 инструкций у процессора (которых нет у моего процессора i7 3770) и приходится искать исправления созданные сообществом пользователей при помощи IDA Pro.

Одно из таких исправлений позволило запустить свежий God of War: Ragnarök. Игра вполне хорошо работает с исправлением, но билет платформе явно заказан.

Так же благодаря пользовательскому исправлению заработал и ремейк одного из лучших игрофильмов "Until Dawn".

Отложены до момента покупки SSD накопителя такие игры как Forspoken, Starfield и Avatar: Frontiers of Pandora. В них отсутствие твердотельных накопителей ведет за собой очень серьезные проблемы острее всего проявляющиеся в игре Avatar.

Вместо заключения

Возможно кто-то из читателей ожидал появление иного материала о котором я писал в завершении предыдущего материала. О нем я не забыл и он появится в скором времени, но и история об похождении RX 470 в моей системе будет продолжена. До новых встреч. Благодарю за терпение и интерес к моим работам.

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Теги

amd radeon hd 7790 rx 470 2гб 4гб
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DARKMAN2008
08:29
вы совсем последний доедаете .... можно было купить rx560 тогда, или это мазохизм такой брать что-то проблемное, с целью написать статью
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
marketch
08:25
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