Немного истории

Порой может случится так, что в руки попадает целая пачка оперативной памяти DDR1/2 и нужно ее протестировать, отсеять нерабочую память из рабочей. Помимо этой пачки достаются еще какие-то случайные материнские платы с неизвестным статусом. Вот и приходится импровизировать на ходу.

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Так ко мне попала материнская плата ECS S-754 Nforce4-A754 rev.: 1.0 в руки изначально без кулера и с поздним процессором Sempron с поддержкой SSE3 инструкций. Беглый взгляд на эти комплектующие сразу подал идею, что нужно искать более старый процессор без SSE3 инструкций для запуска платы, так как с высокой вероятностью у нее могла оказаться старая BIOS и, как следствие, не прохождение инициализации оного. Найти процессор под S-754 в сегодняшних реалиях непросто, не то что нарваться на один из первых процессоров под этот сокет. Но на моей стороне был опыт поиска ретро комплектующих в период 2017-2020 годы и я знал возможные места, где данные "камни" могли заваляться.

Так со второй попытки в одном месте у меня получилось раздобыть Athlon 64 3200+ (ADA3200AEP4AX) и кулер к нему. Казалось, дело сделано и можно смело гонять тесты. Но как выяснилось — не все так просто. У материнской платы оказался поврежден либо сокет, либо имелась трещина в многослойном текстолите и стоило только защелкнуть кулер на защелку, как плата отказывалась стартовать и начинала ругаться на оперативную память. Благо на моем тестовом стенде закреплять кулер на защелку строго не обязательно, так как он крепко сидит на процессоре благодаря собственному весу и термопасте...

Тестовая конфигурация

Процессор : Athlon 64 3200+ (ADA3200AEP4AX);

: Athlon 64 3200+ (ADA3200AEP4AX); Кулер : Боксовый кулер AMD;

: Боксовый кулер AMD; Материнская плата : ECS S-754 Nforce4-A754 rev.: 1.0;

: ECS S-754 Nforce4-A754 rev.: 1.0; Оперативная память : 3x512 Мб Samsung PC-3200;

: 3x512 Мб Samsung PC-3200; Видеокарта : Powercolor Radeon X1300 Pro 256 Мб GDDR2 64 бит;

: Powercolor Radeon X1300 Pro 256 Мб GDDR2 64 бит; Жесткий диск : IDE Seagate ST380011A 80 Гб;

: IDE Seagate ST380011A 80 Гб; Блок питания : FSP ATX-400PNR;

: FSP ATX-400PNR; Операционная система : Windows XP SP3 Professional;

: Windows XP SP3 Professional; Драйвер видеокарты: Catalyst 8.11.

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Материнская плата долго не хотела сдаваться без боя и из четырех процессоров (3 - Sempron, 1 - Athlon 64) переварила только самый старый процессор. А он вместе с последней версией BIOS согласился работать только с памятью Samsung, планки других производителей принимать наотрез отказался. Ну и загрузка с флеш-накопителя не работала, поэтому пришлось подключать привод и устанавливать операционную систему с диска.

А после установки операционной системы выяснилось, что нет вывода звука со звукового кодека и пришлось дополнительно использовать звуковую карту. Сначала это был китайский MP3 плеер, купленный когда-то давно за 100 рублей с AliExpress, но позже его место заняла обыкновенная звуковая карта на чипе C-Media.

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Разгон: ожидание и реальность

В свое время я имел опыт общения с процессором Athlon 64 3700+ под 939 сокет на ядре San Diego, который легко разогнался до тактовой частоты 2,75 ГГц на материнской плате с чипсетом nForce 4 Ultra и предположил, что смогу разогнать текущий процессор до 2,6 ГГц, но не тут-то было.

В реальности удалось разогнать процессор и оперативную память всего на 7%, в итоге не достигнув даже отметки 2,4 ГГц.

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Разгон видеокарты идентичен разгону из предыдущего материала: Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе.



Материнская плата частично неисправна, поэтому пришлось ограничиться тестированием в одной операционной системе и пойти по протоптанной дорожке, дабы эта конфигурация выдержала все тесты до конца и не умерла совсем. И как говорила стервятник D.Va из первого Overwatch: Старушка выдержит, если не развалится...

Тестирование

Начнем как обычно с синтетических тестов — с теста архивации.

При разгоне на 7% получаем равнозначный прирост в 7% по баллам. Далее перейдем к тесту процессора при использования операций с плавающей запятой.

При разгоне получаем прирост производительности всего ~3,6%. Почти в два раза меньше величины разгона. Следующим тестом прогоним тест двухмерных графических операций.

В этом тесте получаем увеличение производительности всего на 5,2%. Далее перейдем к тестам в веб-браузере.

Тут требуется небольшая оговорка. Современные движки браузеров для корректной работы требуют набор инструкций SSE3, но так как при тестировании мы используем альтернативный браузер в лице Supermium 124 — этот форк позволяет работать относительно свежей версии движка на процессоре без поддержки SSE3.

В тесте выполнения Java скриптов сообщества Mozilla мы можем видеть разницу на уровне погрешности, которая не достигает даже 1%.

А вот в тесте Google разница достигает 25%. Ситуация двоякая: с одной стороны, величина разгона процессорной части сильно ниже, с другой — разгон графического процессора имеет близкую величину.

Adobe Flash Player проигрывался через браузер MyPal 29.3 и поймать разницу между неразогнанной и разогнанной системой не представилось возможным. Разница равна величине погрешности.

В тесте рендеринга 3D сцены получаем прирост 9% по процессорной части и 16% по графической части.

В тесте 3DMark05 разница составляет 6% по процессорной части и 18% по графической.

Плавно переходим к игровым тестам.

Как обычно, используется самая последняя версия BuildGDX, работающая в Windows XP — 1.16. В этой игре разница от разгона достигает 12%.

В игре Half-Life, как обычно, сложно поймать разницу, поскольку даже без разгона частота кадров достигает практически максимального значения, поэтому разница держится на уровне погрешности.

В игре Quake 3 разница между стоковой и разогнанной версией достигает всего ~ 9%.

В этой игре разница достигает внушительных 31%, преимущественно за счет разгона видеокарты.

В единственной игре жанра RPG, использующей DirectX для вывода картинки, разница составляет всего 6%.

Открыть портал в Ад получилось с 30% разницей при разгоне на этой системе.

Вместо заключения

Если очень хочется, то можно. При помощи знаний, опыта и целого словесного набора, использующего колорит великого и могучего русского языка, во время танцев с бубнами можно вернуть с того света старую платформу и не только ее запустить, но и разогнать. А также выйти в интернет и хоть и медленно, но по нему перемещаться, находясь при этом ниже минимальных системных требований для актуальных веб-браузеров.

А в следующем материале мы протестируем видеокарту, так же возвращенную с того света, и попробуем ее разогнать...