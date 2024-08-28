Введение

В предыдущем материале мы познакомились с материнской платой MSI 945GM2-FI, которая не поддерживала разгон и Core 2 Duo. Прочитать об этом опыте можно в этих дух материалах:

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Так как у материнской платы не было тонких настроек и возможности разгона, (чтобы, к примеру, туда поставить какой-нибудь Celeron D и разогнать его до возможных пределов) то пришлось искать самые малозатратные пути для продажи материнской платы с процессором. Проглядев объявления на авито в своем городе, было обнаружено заманчивое предложение по низкой цене и в короткий срок выкуплено у продавца. И после рокировки оперативной памяти от нового комплекта в старый - материнская плата с процессором и памятью была выставлена на продажу, а новый комплект укомплектовался видеокартой и одной двухгигабайтной плашкой памяти из старого комплекта. В итоге не прошло и пары-тройки дней, как старый комплект ушел с авито за 300 рублей, а новому комплекту предстоят очередные железные приключения.

Тестовая конфигурация

Процессор : S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц

: S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц Кулер : Intel Box с медным пятаком

: Intel Box с медным пятаком Материнская плата : S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB

: S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB Оперативная память : 1x2Гб Samsung PC2-6400

: 1x2Гб Samsung PC2-6400 Видеокарта : Powercolor Radeon X1300 Pro 256Мб GDDR2 64бит

: Powercolor Radeon X1300 Pro 256Мб GDDR2 64бит Жесткий диск 1 : IDE Seagate ST380011A 80Гб

: IDE Seagate ST380011A 80Гб Жесткий диск 2 : SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб

: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб Блок питания: FSP ATX-400PNR

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По классике все было вычищено от пыли и заменена термопаста везде, где только можно. На этот раз было произведено полное форматирование жестких дисков, дабы улучшить их стабильность работы. Прежде чем прибегать к переустановке операционных систем начисто, было произведено беглое ознакомление со встроенной видеокартой GMA 3100, но не обнаружив у нее аппаратного ускорения H264 кодека, было принято решение не проводить тестов данной встройки, а сконцентрироваться на разгоне процессора, оперативной памяти и видеокарты.

Размышление по поводу материнской платы ASUS P5KPL-AM IN/GB

Данное решение начального уровня, хоть и поддерживает разгон, имеет набортную гигабитную сеть, но при этом, у нее нет разъема для корпусного кулера. Сама плата гораздо компактнее предыдущей. Имеет звуковой кодек от VIA, что может вызвать проблемы со звуком при обновлении до Windows 10 в дальнейшем. Из минусов, пожалуй, тот момент, что плата не умеет регулировать тайминги выше пятнадцати, что уменьшает гибкость при разгоне ОЗУ свыше 400 МГц.

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Размышления по поводу процессора Celeron E3200

Двухъядерный процессор начального уровня, основанный на второй итерации архитектуры Core 2 Duo. В отличии от старших собратьев, лишен инструкций SSE4.1, имеет всего 512Кб кэша второго уровня на ядро и бонусом идет хороший разгонный потенциал.

Размышление по поводу разгона Powercolor Radeon X1300 Pro 256Мб GDDR2 64бит

Данная видеокарта - это несбалансированный продукт. Почему, спросите Вы? Неурезанные версии Radeon X1300 имеют память, подключенную к графическому процессору по 128-разрядной шине. Так что в стоковом варианте видеокарта слабее обычной версии Radeon X1300, имеющую GDDR 1 память. Так что при разгоне видеокарты получится лишь догнать или немножечко перегнать обыкновенную Radeon X1300. Pro версия останется недосягаемой.

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После установки операционной системы, ее обновления и установки драйверов, было отключено на программном уровне второе ядро процессора, чтобы соответствовать заголовку статьи. Материнская плата не позволяет это сделать через биос. Да и к тому же, подобным образом, можно улучшить результаты разгона, и игровой контент, запускаемый в материале, будет использовать преимущественно одно ядро процессора.

Разгон компонентов

У младших процессоров Intel в лице Core 2 Duo, Pentium E и Celeron E достаточно узкая процессорная шина, что не позволяет дышать двухканальной памяти на должном уровне. Поэтому при разгоне оперативной памяти свыше 800 МГц можно догнать и даже немного перегнать пропускную способность двухканального контроллера памяти DDR1 работающего на частоте 200 МГц. На стороне DDR1 более низкие тайминги, поэтому одноканал DDR 2, работающий на частоте 400 МГц, заведомо проигрывает в стоке.

Так как материнская плата начального уровня имеет ряд ограничений, (напряжение можно только увеличивать, уменьшать нельзя + тайминги ОЗУ регулируются до предела 6-6-6-15) то при условии одноканальной оперативной памяти было принято решение ограничиться равномерным разгоном компонентов до среднестатических ~25% для компьютерного железа той поры. Напряжение питания были зафиксированы на стандартных значениях, тайминги выставлены в автоматический режим. При комплексном разгоне на 24% пропускная способность памяти увеличилась на 24%, задержки памяти снизились на 20%.

Разгон видеокарты выполнен при помощи программы ATI Tool v0.26 и составил 9% по ядру и ~24% по памяти.

Встроенный комплексный бенчмарк Windows 7 так же отреагировал на разгон компонентов, в среднем прирост в нем составил всего 10%. Самой слабой частью системы по прежнему является видеокарта, исходя из результатов, ее разгон позволяет увеличить производительность в среднем на 10%.

Методика тестирования

Тестирование будет проводится в двух операционных системах - это Windows XP SP3 Home Edition и Windows 7 SP1 Home Basic. C использованием драйвера Catalyst 8.11 для Windows XP и Catalyst 9.11 Legacy для Windows 7. Замеры производительности в играх осуществляются программами Fraps 3.5.99 и MSI Afterberner 4.5.0.

Синтетические тесты

Открывает серию наших тестов тест архивации в лице встроенного бенчмарка в 7zip.

Прирост от разгона процессора и оперативной памяти в этом бенчмарке в среднем составил 23%, разница в производительности между операционными системами минимальна.

В многопоточном арифметическом тесте прирост составил в среднем составил 24,1%. Разница между операционными системами держится на уровне погрешности.

В тесте двухмерных преобразований картинки разница составляет в среднем 26%. Разница между операционными системами не выходит за пределы погрешности.

В тесте выполнения Java скриптов в веб-браузере сообщества Mozilla разница достигает в среднем 50%. Разница между операционными системами без разгона держится на уровне погрешности, при комплексном разгоне компонентов достигает 14,7% в пользу Windows 7.

В тесте выполнения Java скриптов в веб-браузере от Google разница достигает в среднем 19,2%. Разница между операционными системами без разгона составляет 26,4%, при комплексном разгоне компонентов достигает 49,7% в пользу Windows 7.

В тесте скорости отрисовки Adobe Flash Player на примере игры Super Mario 64, используя максимально возможные настройки качества в веб-браузере Mypal 29.3, ускорение за счет разгона достигает 33,3%. Разница между операционными системами полностью отсутствует.

В тесте 3D рендеринга сцены разница в производительности в среднем составляет 22,9%. Разница между операционными системами составляет 4% в пользу Windows XP для графического теста, разница в процессорном тесте держится на уровне погрешности.

В комплексном тесте ускорения 3D графики средствами DirectX 9 разница достигает в среднем 22,2%. Графический тест отдает предпочтение Windows XP с разницей в 6,3%, тест процессора отдает предпочтение Windows 7 с разницей в 5%.

На этом синтетические тесты заканчиваются. Данные тесты были подобраны таким образом, чтобы полноценному тестированию подверглась как процессорная, так и графическая часть. Настало время перейти к тестам в играх.

Игровые тесты

Замер частоты кадров в этой версии игры пришлось выполнять через Fraps, так как MSI Afterberner не перехватывал игру в среде Windows XP. Открывает серию игровых тестов любительский порт BuildGDX версии 1.16, написанный на языке JavaScript, на примере культовой игры Duke Nukem 3D. Сейчас уже доступна версия 1.17, которая из коробки способна выдавать производительность уровня разогнанного процессора и видеокарты, но она не работает в среде Windows XP из-за обновления версии JavaScript. Разгон компонентов позволяет достигнуть в этом примере внушительных 213%, что крайне немало. Разница между операционными системами держится на уровне погрешности.

Данная игра заставила выбрать ее старую версию, в которую еще не добавили HD модели и не вырезали D3D рендер. В остальных же версиях все работало чрезвычайно медленно, как будто игра запускается с эмуляцией 3D ускорения на центральном процессоре. Отключение HD моделей не помогало и играбельные значения частоты кадров можно было получить только в SD разрешении. Здесь же ситуация абсолютно иная. При FHD разрешении игра выдает практически максимальное значение частоты кадров, которую движок не позволяет увеличить, поэтому разница составляет всего 3,2%. Разница между операционными системами 2% в пользу Windows XP.

В динамической многопользовательской игре Quake 3 разница составляет 19,5% при разгоне. Разница между операционными системами без разгона на 17,5% больше в пользу Windows XP, при разгоне компонентов уже на 7,1% в пользу Windows 7.

Для теста была выбрана стандартная записанная демка, в которой система выдавала меньшее количество кадров. При использовании разгона разница достигает в среднем 23,5%. Разница между операционными системами составляет 16,1% в пользу Windows XP.

В игре с открытым миром разгон позволяет поднять производительность в среднем на 21,3%. Разница между операционными системами имеется в не разогнанном варианте и составляет 6% в пользу Windows XP.

В самой графически красивой и тяжелой игре из тестовых разница в производительности при использовании комплексного разгона достигает 21,3%. Игра отдает предпочтение Windows 7 c преимуществом 18,2%.

Заключение

Сегодня мы провели комплексный разгон целой системы, включающий в себя разгон процессора, оперативной памяти и видеокарты. В результате разгона на 24% разница при проведении тестов составила в среднем 31,9%. В действительности разница должна быть равна, либо чуть даже меньше величины разгона компонентов, и столь высокий результат обусловлен нестабильностью программных продуктов, в лице форков веб-браузеров для устаревших операционных систем и бета драйвера графической карты для Windows 7. Но в целом получить прирост производительности даже на условных 22%, не вкладываясь в систему охлаждения, материнскую плату и блок питания - это очень даже хороший результат.