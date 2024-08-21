Введение

Недавняя моя покупка б/у жесткого диска в лице Samsung HD161HJ способствовала написанию не одного материала, так как у меня появилась возможность прогонять сторонние тесты и экспериментировать. При общении с одним из сотрудников по работе я узнал, что у него есть немного ретро железа и попросил его на тест. Но чтобы его запускать нужно раздобыть еще дополнительно блок питания и по-хорошему, IDE жесткий диск. Буквально пару дней назад утром я открыл авито и увидел то, что было лучшим выбором для покупки - целый системный блок с адекватным блоком питания, который обошелся мне в стоимость равную мощности блока питания исходя из расчета 1 Вт = 1 Рубль. Системный блок продавался как нерабочий, но если бы оказался рабочим только блок питания этого было бы достаточно.

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It's alive!

Системник достался из той самой эпохи, когда не экономили на металле и он был достаточно увесистый, так как помимо крепкого металла внутри был адекватный блок питания, дискретная видеокарта, дискретная сетевая карта, картридер, привод DVD и как оказалось, целых два жестких диска. Благо продавец жил от меня в двух минутах ходьбы и не пришлось ехать за ним впопыхах устраивая кармагеддон, а просто взять под мышку и принести на своих двоих. Принеся системник домой первым же делом я убрал окислы с контактов оперативной памяти, видеокарты и попробовал его запустить. Спикер издал бодрый писк и я понял: Оно живое! Живое!!!

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Далее была стандартная чистка всех комплектующих, замена термопасты и смазывание кулеров. И позже, разместив все комплектующие навесным монтажом на компьютерном столе я приступил к детальному изучению того, что мне досталось.

Конфигурация за четыре сотки

Процессор : S-775 Pentium D 945 3.4 ГГц

: S-775 Pentium D 945 3.4 ГГц Кулер : Intel Box без медного пятака

: Intel Box без медного пятака Материнская плата : S-775 MSI 945GM2-FI (MS-7201 ver.: 3.0)

: S-775 MSI 945GM2-FI (MS-7201 ver.: 3.0) Оперативная память : DDR II 2x512Мб Apacer PC2-4200 и 1x2Гб Samsung PC2-6400

: DDR II 2x512Мб Apacer PC2-4200 и 1x2Гб Samsung PC2-6400 Видеокарта : Powercolor Radeon X1300 Pro 256Мб DDR2 64бит

: Powercolor Radeon X1300 Pro 256Мб DDR2 64бит Жесткий диск 1 : IDE Seagate ST380011A 80Гб

: IDE Seagate ST380011A 80Гб Жесткий диск 2 : SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб

: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб Сетевая карта : D-Link 100Мбит/с

: D-Link 100Мбит/с Блок питания: FSP ATX-400PNR

"2 ядра, 3 гига, игровая видеокарта" - как бы сказали в рекламе. До "фулл хауса" не хватило только поддержки разгона у материнской платы и поддержки Core 2 Duo, но и этого вполне достаточно чтобы было с чем поиграться.





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Рассуждения по поводу системы

В этой сборке слабым местом является система охлаждения, что сказалось на 3-х вздутых конденсаторах на материнской плате, благо блоку питания не досталось и там конденсаторы целы. А основной неисправностью сборки была слетевшая загрузочная запись операционной системы. Я был крайне удивлен, что смазка кулера видеокарты позволила его оживить, он тяжело вращался и я склонялся к тому, что обмотки кулера уже перегорели. Но значительный люфт кулера подтолкнул его отключить и охлаждать видеокарту при помощи корпусного кулера с использованием сопротивления для понижения оборотов и уменьшения шума. Дикая солянка из оперативной памяти не способна работать в двухканале, этому способствуют ограничения северного моста.

Поэтому на время тестов было принято решение убрать один 2Гб модуль для того, чтобы ОЗУ работало на максимально возможной пропускной способности.

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Первым же делом я обновил биос материнской платы до самой последней версии и добившись оптимального быстродействия подсистемы памяти, решил познакомиться как с интегрированной видеокартой, так и с дискретной.

Что можно сказать о данной встройке? Эта старшая версия в GMA 3 поколения с поддержкой DirectX 9.0 и OpenGL 1.4. Из аппаратного ускорения видеокодеков только MPEG2, H264 не поддерживается, а значит данная встройка не была опорой для слабых процессоров при просмотре видео через веб-браузер. Из-за отсутствия тонких настроек в биос материнской платы не позволяющих настраивать память, она работала с ней в двухканальном режиме на частоте 533МГц.

Мне попалась урезанная Radeon X1300 Pro с памятью стандарта DDR2 объема 256Мб подключенная по 64 разрядной шине и поддерживающая стандарт Hyper Memory с увеличением памяти до 512Мб за счет оперативной памяти. Почти самая урезанная версия данной видеокарты с поддержкой DirectX 9.0C и OpenGL2.1, а так же с аппаратным ускорением большего количества кодеков, чем у интегрированной графики, включая H264. Правда за время тестирования сборки задействовать его у меня так и не получилось.

Встроенная сетевая карта функционирует на все 100%, как оказалось позже. Вероятно систему до этого обслуживал неопытный мастер. Допущено немало ошибок.

Методика тестирования и программное обеспечение

Так как материнская плата лишена тонких настроек и возможностей разгона в биос и это общий обзор данной сборки, то ограничимся простым набором тестов центрального процессора, тестом веб-браузеров и запустим пару игр. Проводить данные тесты мы будем в двух операционных системах - это Windows XP SP3 Home Basic и Windows 7 SP1 Starter. Выбор редакций связан с наличием на руках всего 1Гб оперативной памяти способной работать в двухканальном режиме. Операционные системы обновлены до актуально-возможного состояния при помощи репаков обновлений от Simplix и других авторов. Отдельно стоит упомянуть драйвера для дискретной видеокарты. Для XP - это Catalyst 9.3, для 7 - это Catalyst 9.11 Legacy.

Комплексный встроенный бенчмарк Windows 7 выделяет слабой частью этой системы не жесткий диск, а дискретную видеокарту.

Тесты центрального процессора

По традиции тестовую сессию открывает бенчмарк от 7zip на компромиссных настройках, чтобы не провалить производительность и не вылететь, так как мы ограничены объемом памяти.

При прогоне тестов в разных операционных системах и при участии интегрированной графики выявляем минимальную разницу на уровне погрешности. А что же сборка продемонстрирует в многопоточном арифметическом тесте при разных условиях?

Тенденция повторяется и здесь разница снова на уровне погрешности. Колебания в производительности крайне незначительные. Перейдем к тесту завязанном на производительности подсистемы памяти.

В данном тесте мы видим, что при участии интегрированной графики производительность ниже на 5%, что уже выше уровня погрешности. Разница между двумя операционными системами держится на уровне погрешности.

Тест рендеринга сцены при использовании трассировки лучей так же не выявляет разницы между разными ОС и участием в системе встроенной графики.

Пора перейти к тестам в веб-браузерах. Методом исключения я оставил для тестов только два веб-браузера - это Supermium 124 и Mypal 29.3 как наиболее показательных. Каждый имеет свою особенность.





Тест выполнения Java скрипт отдает предпочтение в среде Windows XP веб-браузеру Mypal, а в среде Windows 7 веб-браузеру Supermium. Худший результат наблюдается при активации встроенной графики.

Здесь требуется пояснение к графику. На графике шкалы с обозначением "M" в скобочках - это шкалы результатов замеров при участии веб-браузера Mypal. Где "S" - Supermium соответственно. Результаты тестов получились несколько необычные. При прогоне тестов с участие браузера Mypal возникла утечка памяти и как результат многопоточные тесты не были пройдены в среде Windows XP, но при этом тест был полностью пройден в среде Windows 7 и получил наивысший результат. Что касается веб-браузера Supermium, то однопоточный тест отдал предпочтение Windows XP, а многопоточный же Windows 7. Но даже лучшие результаты у веб-браузера Supermium в Windows XP медленнее на ~10% результата Mypal в Windows 7.

Тест опирающийся на аппаратное ускорение видеокартой показывает тоже нестандартные результаты. Веб-браузер Mypal прошел тест только в среде Windows XP и с дискретной видеокартой, в остальных примерах тест зависал. В отличии от него веб-браузер Supermium продемонстрировал полную стабильность и лучший результат в Windows 7, который на 86% выше чем у Mypal. Какой можно сделать промежуточный вывод про тест веб-браузеров? В тесте лучших из лучших на этой системе Supermium не захватывает абсолютное лидерство, но демонстрирует лучшую стабильность. При этом WebGL не функционирует на видеокарте Radeon X1300 Pro. Перейдем к игровым тестам.

Игра Serious Sam показывает свой лучший результат в Windows XP на дискретной видеокарте. Intel GMA 950 медленнее ее на 59%. В среде Windows 7 игра работает медленнее на 10%.

Игра Beyond Good & Evil показывает свой лучший результат в Windows XP на дискретной видеокарте. Intel GMA 950 медленнее ее на 68%. В среде Windows 7 игра работает медленнее на 10%. Здесь тенденция повторяется между двумя операционными системами.

Почитав некоторые ветки форумов посвященные драйверам старых видеокарт Radeon для Windows 7, я обратил внимание, что пользователи жалуются на неработоспособность/графические проблемы в OpenGL играх, хотя в Serious Sam это не было замечено. Поэтому бонусом прогнал тест в игре Doom 3 уже без участия интегрированной графики Intel.

Тест делался в первую очередь в среде Windows 7 и поэтому я наткнулся на неприятный момент. Игра наотрез отказывалась менять настройки, запускалась в ультра настройках с разрешением 640x480 постоянно. Принудительные методы прописывания настроек не помогли. Позже я вручную изменил настройки в меню и перезагрузил через игровую консоль. Так настройки подхватились и я классикой прогнал тест "demo1" входящую в игру из коробки. Позже я запустил тест в Windows XP и что вы думаете? В Windows XP происходит тоже самое, Doom 3 наотрез отказывается менять настройки без консоли. Вероятно дело в версии драйвера, но откат на более старую версию возможен только в Windows XP. Разница между ОС вновь достигает 10%. Чем вызвана эта закономерность непонятно. К сожалению нет под рукой платформы на AM2 или 939 сокете прогнать тест на них и попытаться выявить разницу.

В заключение

Вот так случайно у меня получилось купить целый рабочий системный блок по цене блока питания. Сборка не сбалансированная, процессору бы более мощный кулер и материнскую плату, нормальный комплект оперативной памяти и видеокарту помощнее, но приходится радоваться тому, что имею. Удалось наконец закрыть для себя тему наличия/отсутствия рабочих драйверов для видеокарт Radeon с поддержкой DirectX 9 для Windows 7. Все таки они есть, но сейчас их не просто найти... Что же касательно данной сборки? Я установил один модуль оперативной памяти на 2Гб и продолжаю ей пользоваться. Это самое оптимальное и компромиссное решение без вкладывания дополнительных денег...