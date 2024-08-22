При проведении тестов и написании материала была выявлена неприятная нестабильность, которая свидетельствовала о том, что все же 1Гб было недостаточно для проведения всех тестов. И поэтому пришлось искать возможность расширить память до 2Гб и при этом не потерять в пропускной способности памяти. Найдя очередное и заманчивое предложение на Авито пришлось прыгнуть в машину и в срочном порядке проследовать за новой покупкой. В ней мне наконец-то достался кулер с медным пятаком и еще две плашки памяти по 512МБ, что позволило забить все четыре слота памятью. И меня ожидал неожиданный результат.

Пропускная способность не изменилась. Чипсет имеет ограничения и память работает на частоте 667 МГц только в одноканальном режиме, в двухканальном частота памяти падает до 533МГц. При установки четырех планок памяти она не изменилась.

А вот встроенный бенчмарк в Windows 7 отреагировал и оценка памяти возросла с 4,5 до 5,1. Оказывается бенчмарк реагирует не только на пропускную способность, но и на объем памяти.

При повторном прогоне теста "Google Octane 2.0 +" в веб-браузерах у Mypal 29.3 получилось пройти тест без зависаний.

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Удивительно, но при увеличении оперативной памяти результат местами стал даже ниже, но при этом пройдены все многопоточные тесты без вылетов из веб-браузера.

Наиболее требовательная к объему оперативной и видеопамяти игра Doom 3 тоже отличилась изменением результатов от увеличения памяти.

В Windows XP разница составляет 10%, а в Windows 7 увеличивается на 18%. Скорее всего потому, что Windows 7 более требовательная к аппаратной части чем Windows XP. В будущем материале будет более детальное сравнение тех или иных моментов...