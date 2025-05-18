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g1tarist
В России активно развивают использование беспилотников и дронов в логистике
Обсуждается создание единой цифровой инфраструктуры.

На международной выставке HeliRussia 2025 прошла экспертная сессия, в рамках которой обсудили, как интегрировать дроны в транспортные процессы. Участники встречи говорили о создании единой системы управления полетами. Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации «Аэронекст» и модератор сессии, рассказал, что дроны уже активно применяются в разных отраслях. Их используют для анализа объектов в энергетике, сельском хозяйстве и дорожном строительстве. Дроны, к слову, уже помогают следить за состоянием трубопроводов, проверять поля или оценивать качество дорог. Они собирают точные данные, хотя пока могут охватывать небольшие территории.

«Дроны — это как карманный инструмент. Они дают точную информацию и помогают быстрее принимать решения», — отметил Бабинцев. Он добавил, что использование беспилотников — это государственная задача. Дроны уже повышают эффективность в таких сферах, как мониторинг инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и сельскохозяйственных угодий.

Для массового использования дронов в логистике нужно создать единую цифровую систему, которую называют «цифровое небо». Это платформа, которая будет объединять данные о погоде, зонах полетов и движении беспилотников. Такая система позволит безопасно управлять дронами и интегрировать их в общее воздушное пространство. Без нее невозможно будет масштабировать использование беспилотников.

По данным Минтранса, концепция «Цифровое небо» уже разработана. Она поможет запускать гражданские дроны для доставки грузов, сельскохозяйственных работ или аэрофотосъемки. В будущем россияне смогут заказывать доставку посылок дронами. В Чукотском автономном округе Почта России уже применяет беспилотники вертолетного типа для доставки почты.

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#беспилотник #дрон
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