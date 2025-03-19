Миллиардер никак не может остановиться с покупками компаний.

Компания Илона Маска xAI приобрела стартап Hotshot, который занимается разработкой искусственного интеллекта для генерации видео. Эта покупка — еще один шаг Маска к расширению возможностей xAI. Теперь миллиардер сможет конкурировать с лидерами рынка, такими как OpenAI и Google.

Hotshot — компания из Сан-Франциско. Она начала с инструментов для обработки фото, но позже переключилась на видео. За два года команда стартапа создала три модели: Hotshot-XL, Hotshot Act One и Hotshot. Об этом рассказал генеральный директор Hotshot Акаш Састри в социальной сети X. Он же сообщил о сделке с xAI.

Теперь технологии Hotshot будут работать на суперкомпьютере Colossus. Это самый мощный вычислительный кластер в мире, и он принадлежит xAI. Благодаря этому разработки стартапа выйдут на новый уровень.

Инвесторы тоже верят в успех Hotshot. Среди них — Алекс Оганян, сооснователь популярной платформы Reddit. Поддержка таких людей помогла компании расти и привлекать внимание. Эксперты считают, что покупка Hotshot — это часть большого плана Маска, ведь теперь xAI может готовить конкурента для Sora от OpenAI или Veo от Google. Обе эти системы уже известны своими возможностями в создании видео с помощью ИИ.

Ранее Илон Маск упоминал проект «Grok Video». Это намек на то, что xAI работает над чем-то масштабным. Теперь, с покупкой Hotshot, запуск такого продукта кажется делом ближайшего будущего. Кстати, сумма сделки на данный момент не разглашается.



