Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Илон Маск купил стартап для создания видео с помощью ИИ
Миллиардер никак не может остановиться с покупками компаний.

Компания Илона Маска xAI приобрела стартап Hotshot, который занимается разработкой искусственного интеллекта для генерации видео. Эта покупка — еще один шаг Маска к расширению возможностей xAI. Теперь миллиардер сможет конкурировать с лидерами рынка, такими как OpenAI и Google.

Hotshot — компания из Сан-Франциско. Она начала с инструментов для обработки фото, но позже переключилась на видео. За два года команда стартапа создала три модели: Hotshot-XL, Hotshot Act One и Hotshot. Об этом рассказал генеральный директор Hotshot Акаш Састри в социальной сети X. Он же сообщил о сделке с xAI.

Теперь технологии Hotshot будут работать на суперкомпьютере Colossus. Это самый мощный вычислительный кластер в мире, и он принадлежит xAI. Благодаря этому разработки стартапа выйдут на новый уровень.

Инвесторы тоже верят в успех Hotshot. Среди них — Алекс Оганян, сооснователь популярной платформы Reddit. Поддержка таких людей помогла компании расти и привлекать внимание. Эксперты считают, что покупка Hotshot — это часть большого плана Маска, ведь теперь xAI может готовить конкурента для Sora от OpenAI или Veo от Google. Обе эти системы уже известны своими возможностями в создании видео с помощью ИИ.

Ранее Илон Маск упоминал проект «Grok Video». Это намек на то, что xAI работает над чем-то масштабным. Теперь, с покупкой Hotshot, запуск такого продукта кажется делом ближайшего будущего. Кстати, сумма сделки на данный момент не разглашается.


#илон маск #нейросети
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
+
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
2
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
8
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Realme обновит семь смартфонов, наделив их функцией обходной зарядки
2
Созданы металлические листы толщиной в несколько атомов, способные изменить электронику
+
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
5
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
3
ИИ-ассистент по кодированию отказался писать код и посоветовал пользователю учить программирование
1
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Nubia выпустила Red Magic Cooler 6 и 6 Air с охлаждением до 44 °C и RGB-подсветкой
2
Intel выпустила XeSS 2 SDK с плагинами Unity и Unreal Engine 4/5
+
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
4
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Появились характеристики Poco F7 Pro/Ultra: Snapdragon 8 Gen 3/8 Elite и до 16 ГБ ОЗУ
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
AMD представила линейку процессоров EPYC 5
+

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
62
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
7
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
11
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
6
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
7
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
2

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
15:29
Больше всех о том, что в России не на чем скоро будет летать визжат недорезанные свиньи которые отродясь и не летали. И это прекрасно!
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
just__me
15:27
Визжишь тут ты, дегенерат. И если для тебя рейс на самолете - это что-то из ряда вон выходящее, что нужно аж "показывать", то мне тебя искренне жаль.
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Руслан
15:26
За секунду до клацания по иконке
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
Апшеронский скакел
15:25
Ты для начала свой хоть один рейс на самолёте покажи, а потом визжи недорезанная свинья. Как-будто я не знаю, что ты тут визжишь уже не первый год
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Тритон
15:24
Где что заблочено? У юрлиц как работало так и работает. Обходы блокировок могут теперь делать не только лишь все. Спасибо за просвещение народа. А по независимым оценкам трафик в русскоязычном сегмент...
В Совфеде заявили о снижении популярности YouTube в России
just__me
15:21
>И что дальше? То, что за прошлые два года поставили 0 (ноль) суперджетов. Это просто факт. Но да, какая-то "авионика" где-то давным давно вроде бы существует. Но обычным пассажирам от нее толку никак...
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
informator
15:21
нахрена сбивать если дрон просто можно направить в землю в безлюдное место, чем тратить на нихракеты))
ВС РФ сбили свои летевшие на Украину беспилотники после приказа Путина
PanzerK
15:17
Лечитесь...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
Апшеронский скакел
15:14
И что дальше? Ты обычная упоротая свинья, которая манипулирует фактами. Да, вообще плевать, что там в суперджеты ставили, это не отменяет того факта, что Российская авионика существует давно. Ибо зака...
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Макс Тихонок
15:13
Поняли что амд калл каждый раз выпускают и решили больше не лезть в это дерьмо😁
MSI не будет производить видеокарты AMD Radeon RX серии 9000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем