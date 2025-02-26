Теперь купить новую машину в европе дешевле чем подержанную.

В Европе началась настоящая «ценовая война» на рынке электромобилей. Производители снижают стоимость новых моделей своих авто. В основном, чтобы соответствовать строгим экологическим стандартам 2025 года. Эти правила требуют сократить выбросы углекислого газа, иначе компании ждут большие штрафы. В результате новые электрокары стали дешевле, а подержанные — дороже. Такого на рынке еще не было.

Автопроизводители предлагают скидки и акции, чтобы привлечь покупателей. Это создает странную ситуацию. Например, в Германии подержанные электромобили стоят всего на 13% меньше новых. А на некоторых моделях разница и вовсе не превышает 10%. Обычно все наоборот: новые машины дороже, а старые дешевеют со временем.

Из-за этого рынок подержанных электрокаров оказался в хаосе. Цены на машины с пробегом растут, хотя их реальная стоимость падает. Эксперты отмечают, что владельцы таких авто теряют от 50 до 60% первоначальной цены.

С 2025 года автокомпании обязаны выпускать машины с минимальным уровнем выбросов. Чтобы выполнить требования, они вынуждены продавать больше электрокаров. А для этого - нужно снижать стоимость каждого отдельного авто. По данным аналитиков, в 2024 году продажи новых электромобилей в Европе выросли на 20% благодаря скидкам. Но это ударило по вторичному рынку.

Многие покупатели логично выбирают новые машины, ведь они дешевле и современнее. А вот те, кто хочет продать подержанный электрокар, сталкиваются с трудностями. Спрос на старые модели стремительно падает. Эксперты говорят, что такая ситуация может продлиться несколько месяцев, пока рынок не придет в равновесие. В России пока нет таких строгих экологических норм. Но эксперты считают, что мировые тренды скоро дойдут и до нас.