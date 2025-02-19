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g1tarist
Ремастер Fallout New Vegas создают на движке The Sims 2
Пока проект на очень-очень ранней стадии.

Любители игры Fallout New Vegas решили подарить ей новую жизнь. Но сделали это необычным способом. Вместо современных технологий они используют движок от старой игры The Sims 2. Это симулятор жизни, который вышел много лет назад.

Моддеры, которые занимаются проектом, уже работали с Fallout New Vegas раньше. Однако с The Sims 2 они столкнулись впервые. Несмотря на это, они решили рискнуть. Пока проект находится на самой ранней стадии разработки. Но уже есть первые наработки.

Создатели подготовили наброски локаций. Их планируют сделать в виде отдельных зданий. Также разрабатываются персонажи и интерфейс. Пока непонятно, как именно будут работать механики Fallout New Vegas на движке The Sims 2.

Пока проект далёк от завершения, но уже привлекает внимание игроков.


#fallout #sims
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так ласковым будь, лежи получай удовольствие, когда на тебе человек
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Гоги Колпинский
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сверху человек возмущается
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Nvidia&Intel Hater
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Nvidia&Intel Hater
22:06
пшел вон .дегрод
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
22:06
А ты и не можешь спорить, ты заведомо проиграл, видос в доказательство не делаешь, значит и не может твоя картейка нифига, в общем всё, скатертью дорожка
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Маэстро
22:04
а тебе зачем видяха?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
22:04
да .подтверждают что у тебя сосет карта по полной.вот и все.везде и всегда.видео рагнарек -15 процентов до 20 -сравнивали.ласт оф асс до 20 -сравнивали.иди вон уже а.люди все помнят.я по второму кругу...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Гоги Колпинский
22:03
был бы долар по 10р. то видяха бы стоила 3к.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Дамен Мершед
22:03
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Трамп: рейтинг Зеленского 4 %, конфликт можно было урегулировать несколько лет назад, но теперь Украина разрушена
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