Пока проект на очень-очень ранней стадии.

Любители игры Fallout New Vegas решили подарить ей новую жизнь. Но сделали это необычным способом. Вместо современных технологий они используют движок от старой игры The Sims 2. Это симулятор жизни, который вышел много лет назад.

Моддеры, которые занимаются проектом, уже работали с Fallout New Vegas раньше. Однако с The Sims 2 они столкнулись впервые. Несмотря на это, они решили рискнуть. Пока проект находится на самой ранней стадии разработки. Но уже есть первые наработки.

Создатели подготовили наброски локаций. Их планируют сделать в виде отдельных зданий. Также разрабатываются персонажи и интерфейс. Пока непонятно, как именно будут работать механики Fallout New Vegas на движке The Sims 2.

Пока проект далёк от завершения, но уже привлекает внимание игроков.



