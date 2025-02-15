Американский аэропорт Мохаве в Калифорнии традиционно считается испытательной площадкой для новой летающей техники, как для военных, так и для частных компаний. На этот раз там был замечен неизвестный тип конвертоплана, который снабжен сразу 6 роторными установками: 4 неподвижно закреплены около фюзеляжа, а оставшаяся пара размещена в гондолах на концах плоскостей. При этом нигде нет никаких официальных данных по этому аппарату и даже непонятно кому он может принадлежать.

«Мохаве является оазисом для развития авиации, где регулярно проводятся испытания новых и часто интригующих проектов» - пишет автор издания The War Zone.

Роторные установки на панели ближе к корпусу размещены вертикально, а в гондолах, где монтируются поворотные агрегаты имеются выхлопные трубы. Автор издания The War Zone предполагает, что размещенная там силовая установка передает момент на статичные роторы или вырабатывает для них электричество, приводящее в движение винты. Последнее более вероятно, так как армия США сейчас вовсю продвигает идею использования в авиации электродвигателей. Единственные крылья аппарата, расположенные горизонтально, являются плоскостями хвостового оперения.

Лобовое стекло винтокрылой машины разделено на две разные части проходящей вертикально балкой, что позволяет предположить, что машина спереди имеет два посадочных места, как на российском Ка-52М Аллигатор. По левому борту конвертоплана имеется широкая дверь для посадки-высадки пассажиров, а сам аппарат опирается на шасси: одна стойка спереди, и еще две ближе к кормовой части. Пока машину увидели только в статике и непонятно, как она выглядит в полете.

«В некоторых аспектах он почти идентичен гибриду лёгкого штурмовика и разведывательного аппарата OV-10 Bronco и конвертоплану V-22 Osprey» - пишет автор.