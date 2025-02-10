Индия ожидает «захватывающего» выступления.

Российский истребитель 5-го поколения Су-57 в экспортном варианте покажут на выставке в Бангалоре. Во время авиационного салона Aero India 2025 самолет будет оцениваться индийскими военными, которые станут решать вопрос о закупке машины для собственных ВВС. Об этом широкой общественности рассказал замминистра обороны Индии Санджив Кумар.

Как пишет индийская пресса, индийские военные ждут от выступления российского Су-57Э захватывающего зрелища. Тут стоит добавить, что русская машина прибыла на базу ВВС Индии ВВС Yelahanka Air Force Station в Бангалоре 6 февраля 2025-го года. Истребитель примет участие в выставке, где его покажут как в статике на земле, так и в динамике. Су-57Э совершит ряд фигур высшего пилотажа, чтобы военные смогли оценить самолет по достоинству.

«Мы оцениваем, ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу. (...) В конечном итоге решать будут индийские вооруженные силы» - заявляет замминистра обороны Индии Кумар.

Стоит отметить, что Индия изначально участвовала в проекте ПАК ФА, который позже получил название Су-57, но вышла из него на ранней стадии. Теперь машина в экспортном варианте рассматривается в качестве истребителя для ВВС страны. Кроме того, на выставке будет показан и американский истребитель 5-го поколения F-35 Lightning 2, но только в статике. Свою машину американцы в индийское небо поднимать не собираются.