Несмотря на все проблемы на линии боевого соприкосновения, главу Украины Зеленский и главком ВСУ Сырский, рассказывают про успехи в деле отражения российского наступления. Однако в реальности все обстоит немного иначе, и бойцы ВСУ регулярно отступают под ударами ВС РФ, бегут с позиций и сдаются в плен. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины (ВРУ) Сергей Рахманин, добавивший, что во всем виновата крайне низкая мотивация набранных ТЦК рекрутов.

Вопреки общему настрою в ВРУ, Рахманин решил рассказать правду про обстановку на ЛБС и проблемы с новыми военнослужащими. При этом политик грамотно обходит тему принятого именно Верховной радой закона об тотальной мобилизации, который и стал причиной столь низкой мотивации среди военных. Также нардеп рассказал, что из-за необходимости затыкать образовавшиеся дыры «мобилизационным ресурсом», срок подготовки личного состава постоянно уменьшается.

«Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи» - высказывается Рахманин.

Несмотря на такие откровения о качестве бойцов ВСУ, командование нашло возможность снять подготовленные подразделения и направить их для выполнения «Курской авантюры». Более того, туда перебрасывают дополнительные подкрепления, ослабляя другие участки ЛБС или заменяя обученные части свеженабранными рекрутами, которые буквально не обучают военному делу, а дают в руки оружие и приказывают идти куда-то туда.