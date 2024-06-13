После вояжа по юго-восточной Азии президент Украины направился на конференцию по восстановлению Украины, проходящую в Германии. На этом фоне канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал украинской власти передать дополнительный, третий по счету, комплекс ЗРК «Патриот». Кроме того, откуда-то немцы собираются достать комплексы IRIS-T, которые также были обещаны Владимиру Зеленскому.

В ходе очередной встречи украинского и немецкого лидера, Шольц пообещал передать для нужд ВС ВСУ дополнительный комплекс «Патриот», комплексы IRIS-T и ЗСУ «Гепард». Кроме того, в список поставок включат зенитные ракеты для ЗРК и 35-мм снаряды для пушек «Гепардов». Тут возникает вопрос откуда именно Германия возьмет IRIS-T, которых у самих уже не осталось, а имеющиеся есть в других европейских странах.

«Самая общая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы» - заявляет Шольц.

Что интересно, Шольц не просто объявил о том, что передаст комплексы украинской армии, но и призвал остальных руководителей стран НАТО присоединится к его инициативе. Одновременно на трибуне выступил Зеленский, который сказал Шольцу спасибо, но отметил, что Киеву необходимо как минимум 7 ЗРК для прикрытия опасных направлений. Вдобавок президент Украины посетовал, что остальные лидеры не проявляют политической воли в деле оснащения Украины современными средствами ПВО.