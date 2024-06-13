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g1tarist
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
Теперь он отправился в Германию для встречи с Шольцем

До «мирного саммита» в Швейцарии остается буквально несколько дней, которые Зеленский решил потратить с пользой. Сначала он прокатился до сингапурского саммита «Шангри-ла», а позже устремился в Германию для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Цель визита крайне проста и заключается в посещении очередной конференции, на которой будут обсуждать восстановление Украины. Кроме того, президент Украины участвует в G7 в качестве приглашенного гостя.

Визит в Германию к Шольцу, партия которого проиграла выборы в Европарламент, имеет за собой не только переговоры на тему «как мы будем восстанавливать разрушенную Украину». Зеленский вместе с канцлером посетят места подготовки украинских военных в ФРГ, которые развернуты там с помощью американских партнеров президента.

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«Планируется также двусторонняя встреча с Олафом Шольцем и посещение военной базы, на которой подготовку проходят украинские военнослужащие» - сообщают приближенные к президенту источники.

Есть мнение, что Зеленский ездит по западным и юго-восточным странам не только для того, чтобы заманить их лидеров в Швейцарию. Дополнительной целью является подтверждение легитимности Зеленского как президента страны. Даже если не будет оформлено никаких официальных документов, лидеру украинского народа хватит и устного подтверждения. А самым главным показателем того, что его признают станет появление новых пакетов помощи и поставки военных грузов для оснащения новых бригад ВСУ.

#зеленский
Источник: topwar.ru
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