Предположительно в результате технической неисправности, в горах Северной Осетии разбился фронтовой бомбардировщик СУ-34, который совершал учебно-боевой вылет. По предварительным данным на земле пострадавших нет, но экипаж боевой машины не пережил падения. Об этом рассказывает российское оборонное ведомство, которое уже направило на место аварии собственную комиссию для расследования причин инцидента.

Согласно официальным данным, самолет ВКС РФ выполнял учебно-боевой вылет, в ходе которого и случился инцидент. Точной причины аварии нигде не называется, так как на месте крушения работают специалисты из ВКС, местные срочные службы и представители правопорядка. Однако предположительно причиной стали неназываемые технические неполадки, которые и привели к падению в гористой местности Северной Осетии.

«В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России» - рассказывают представители Минобороны.

По неофициальным данным, опубликованным на ТГ-канале «ФайтерБомбер», экипаж осуществлял перегон Су-34 на другой аэродром. Поэтому все возможные заявления украинской стороны, что они причастны к гибели экипажа, можно сразу отбросить, как попытку сыграть на трагедии. Стоит напомнить внимательным читателям, что именно самолеты Су-34 совершают больше всего боевых вылетов в зоне Спецоперации.