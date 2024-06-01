Фронтовой бомбардировщик Су-34. Фото: mil.ru

Всевозможные зарубежные военные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским вооружением, а также тактикой его применения. Этот интерес ещё больше усилился после начала Специальной военной операции. И все эти представители экспертного сообщества делают определённые выводы. Зачастую оценки являются весьма субъективными и довольно предвзятыми. Вполне объяснимо, поскольку иностранные аналитики ориентируются на потребности западной публики. Успокаивают.

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Довольно трудно найти нормальную, более или менее адекватную оценку российского вооружения на западных ресурсах. Тем не менее они есть. Редко, но попадаются. Весьма любопытная публикация вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest. Посвящена она российскому бомбардировщику Су-34. Автором материала является Брэндон Дж. Вейхерт, геополитический аналитик и бывший сотрудник Конгресса США.

В своём труде аналитик сообщает, что Су-34 (по классификации НАТО: Fullback – "защитник") представляет собой двухместный, двухмоторный, всепогодный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Этот самолёт, разработанный ОКБ Сухого, является свидетельством инженерного мастерства российских авиастроителей. Су-34 должен полностью заменить устаревший фронтовой бомбардировщик Су-24М в строевых частях ВКС России.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначается выполнения различных типов боевых задач. Самолёт впервые поднялся в воздух в 1990 году, незадолго до распада Советского Союза. Холодная война практически завершилась, соответственно, достойного противника для нового ударного самолёта просто уже не находилось. Программа Су-34 застопорилась в 1990-е годы из-за кризиса, в котором находилась постсоветская Россия. Самолёт был принят на вооружение только в 2010-х годах. Официально машина находится на вооружении ВКС России с 2014 года [прим.].

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Американский эксперт сообщает, что хотя в ходе конфликта на Украине было потеряно немало таких самолётов, всё равно недооценивать Су-34 не стоит. Созданный на базе истребителя Су-27 (по классификации НАТО – Flancer) новый истребитель-бомбардировщик унаследовал отличную манёвренность и высокую скорость. Кроме того, он может летать и вести боевые действия в любых погодных условиях. По мнению Брэндона Вейхерта, Су-34 – это не только истребитель завоевания господства в воздухе, но и отличный ударный самолёт. Основная его сила заключается в превосходных ударных возможностях. В данном случае эксперт из США сильно неправ, видимо, его ввело в заблуждение слово "истребитель". Конечно, "утёнок" может постоять за себя в воздухе и даже даст фору многим западным истребителям, однако изначально это всё же больше бомбардировщик. Тем более Су-34 является прямым преемником Су-24М [прим.].

Cу-34 с ракетным вооружением на подвеске. Фото: Mirislaw Mroz / Defence24

Российский Су-34 имеет бронированную кабину экипажа. Он оснащён аппаратурой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В комплект авиационных средств поражения самолёта входит довольно широкий спектр боеприпасов, в том числе ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", противокорабельные ракеты, различные бомбы. Всё это дополняется встроенной 30-мм пушкой. Су-34 – универсальный самолёт, способный поражать различные цели.

Как заявил аналитик из США, Су-34 может летать со скоростью около 2 Маха. Дальность его полета без дозаправки в воздухе составляет около 2500 километров. Самолёт выдерживает перегрузку до 9G. Его конструкторы хотели, чтобы Fullback стал доминирующим игроком в интенсивных боях. В данном случае иностранный специалист снова оказался неточным. Максимальная скорость самолёт на высоте составляет 1900 км/ч или 1,8 Маха. Дальность полёта без дозаправки – 4500 километров, а максимально допустимая перегрузка – 7G [прим.].

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Брэндон Вейхерт пишет, что существует два варианта российского ударного самолёта. И оба варианта Россия якобы экспортирует в другие страны.

"Есть Су-34 и морская ударная версия Су-34ФН. Морской ударный истребитель оснащен радаром "Морской змей", комплексами противолодочной борьбы, радиогидроакустической системой и детектором магнитных аномалий. Этот вариант предназначен для расширения возможностей самолета в морской войне, что делает его очень востребованной системой во всем мире".

И снова зарубежный аналитик неправ! Во-первых, Россия никогда не экспортировала Cу-34. Такие самолёты очень востребованы российскими ВКС. Во-вторых, самолёта Су-34ФН никогда не существовало. Впервые истребитель-бомбардировщик был продемонстрирован широкой публике на авиационном салоне в Ле Бурже в 1995 году. Тогда он имел обозначение Су-32ФН (Su-32 Fighter Navy, морской истребитель). Российское военное авиастроение находилось в кризисе. Необходимы были иностранные заказчики. Поэтому решили, что желающие купить бомбардировщик вряд ли найдутся, зато на самолёт, предназначенный для обороны морских рубежей, покупатели найдутся. Не нашлись! И это очень хорошо [прим.].

Как сообщает Брэндон Вейхерт, ВКС России потеряли в ходе СВО некоторое количество Су-34. Но эти самолёты по-прежнему остаются по-прежнему очень востребованными. Причина в высокой эффективности истребителя-бомбардировщика. России не нужно, чтобы боевые системы были "красивыми и совершенными". Этим одержимы американцы, когда речь заходит об оружейных системах. России просто необходимо оружие, которое эффективно для достижения конечной цели – разгрома ВСУ и устранения угрозы безопасности со стороны Украины. Как боевой самолёт, Су-34 продолжает оставаться отличным инструментом для достижения всеобъемлющих стратегических целей РФ. И снова американский аналитик лукавит, когда заявляет, что российский "Утёнок" якобы является некрасивым. Он очень красив, как его предшественник Су-27, как и все отечественные самолёты. Да и Су-34 вовсе не "Утёнок", а настоящий "Боевой селезень" [прим.].

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Резюмируя свою публикацию, Брэндон Вейхерт отмечает, что, таким образом, коллективный Запад вот-вот проиграет армии, которая развернула якобы "некачественные" системы, такие как Су-34. Но русские использовали эти "некачественные" системы с гораздо большим эффектом, чем западные силы с их сложными, причудливыми и революционными технологиями.

Выходит, что американский эксперт признаёт, хоть и с большой неохотой, превосходство российского оружия? Получается, что это именно так. Что касается "некачественного", то господин Вейхерт для начала бы посмотрел на американскую технику, которое очень лихо горит под ударами русского оружия. Все эти танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и прочее... А на подходе ещё и истребители F-16. Российское оружие тем и отличается, что оно надёжное, функциональное и стоит существенно меньше западных аналогов.