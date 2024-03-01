Правительство президента Украины Владимира Зеленского продолжает разгребать проблемы, которые у них образовались в результате потери Авдеевки. В частности, офис президента предпочитает умалчивать о точном количестве потерянных в городе бойцов ВСУ, так как это может очень негативно сказаться на рейтинге бывшего участника «КВН». Тут же играет большую роль, что именно Зеленский единолично, по крайней мере так утверждается, принял решение о защите города-гарнизона. При этом, как сообщают украинские источники, полным ходом идет смещение вины в провале на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но это не самое страшное, проблема в том, что офис Зеленского дал указание в Генштаб, чтобы вс потери в Авдеевке провели, как «пропавших без вести».

Стоит отметить, что рейтинг Зеленского у народа стремительно приближается к нулю и поэтому власть стремиться хоть как-то сгладить углы. Например, указание военным провести потери в городе-гарнизоне, как «пропавших без вести» имеет сразу два дна. Во-первых, общественности начнут рассказывать, что там все было не так страшно и просто много людей пока не нашлось. Во-вторых, всем семьям «потеряшек» не придется платить компенсации, а это очень приличные деньги, которых у Киева сейчас не то, чтобы очень много. При этом все остальные точки зрения автоматически получают ярлык «кремлевской пропаганды», не вызывающей доверие.

Разумеется, все на Украине прекрасно понимают, что к чему и такие вялые попытки избежать проблем никого не удивляют. В сочетании с назначением новым главкомом Сырского, прозванного «генерал 200», доверие к власти там стремится все ниже и ниже. Вероятно, когда бойцы ВСУ под Работино попадут в «котел», их также запишу в «пропавших без вести». А после возвращения этого села случится еще что-то новое и так до самого конца.