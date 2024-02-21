При этом Россия никому не отказывает в энергоресурсах.

Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину, в котором рассказал, что на данный момент Турция является самым главным и надёжным партнёром в энергетической сфере. По данным за прошлый год, Российская Федерация вышла на третье место по экспорту газа в Турцию. Лишь две страны – Алжир и Соединённые Штаты Америки поставили больше газа за предыдущий год. Однако, ситуация меняется и Россия начинает поставлять по объёму всё больше газа Турции.

Когда западные страны перестали покупать газ у Российской Федерации, они рассчитывали на то, что это негативно скажется на ней. Однако всё пошло не по плану. По мнению Путина, Германия в настоящее время только вредит своей экономике и своему будущему.

реклама

Рассуждая о том, как можно поставлять российский газ в Германию, Владимир Путин напомнил о том, что помимо маршрута через Украину, которым нельзя воспользоваться, есть ещё путь через Польшу и через сохранившуюся часть ветки Северного потока – 2. Начнут ли они поставлять газ, зависит лишь от решения Берлина. Лично России это не принципиально, так как и без них прекрасно справляется. Раньше, конечно, продавали больше газа, однако сейчас быстро растёт неэнергетическая часть экономики, поэтому перестает существовать зависимость от денег, получаемых с продажи газа.

С начала специальной военной операции в Украине практически все европейские страны усилили санкционные действия по отношению к Российской Федерации. Тем не менее, как отметил сам президент Владимир Путин, подобная политика Запада нанесла огромный удар по всей мировой экономике. Однако, сама Россия стойко выдерживает все испытания, и многие на Западе понимают, что эти санкции не дают ожидаемых результатов.