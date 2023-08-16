Уже открыто бета тестирование такой возможности.

На рынке есть несколько решений для электронной подписи — они отвечают различным требованиям безопасности и не всегда имеют фоновые лицензии, чтобы иметь юридическую силу во всех странах. Google представила собственное решение, в котором упомянутые факторы в настоящее время все еще неясны. Решение eSignature софтверного гиганта скоро будет легко использовать в Google Docs и Google Drive. После относительно небольшого альфа-тестирования с июня 2022 года для нового приложения началась фаза открытого бета-тестирования.

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Согласно сообщению Google о приложении, новая функция в первую очередь предназначена для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Как и в случае с другими подобными решениями, основная цель состоит в том, чтобы избежать утомительной печати, подписания и сканирования документов, что требует большой работы с обеих сторон. Электронная подпись Google упрощает быстрый запрос подписей, просмотр статуса ожидающих подписей и поиск завершенных контрактов.

Дополнительные функции будут добавлены позже в этом году, например, возможность запрашивать подписи у нескольких человек в документе или возможность подписи для людей без учетной записи Gmail. Кроме того, вскоре в PDF-файлы должна быть встроена электронная подпись.

Корпоративные клиенты Workspace могут подать заявку на участие в бета-тестировании функции электронной подписи через онлайн-форму. В случае одобрения eSignature должна быть активирована в течение следующих нескольких недель. Google не сообщает, как планируется международное развертывание функции.