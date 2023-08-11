Не понятно зачем, но найти главного разработчика действительно можно.

За три года раннего доступа к игре Baldur's Gate 3, самые проницательные игроки думали, что раскрыли все явные и самые тайные пасхалки. Однако появление полной версии опроверг надуманность игроков. В ней скрывается еще множество неизведанных тайн и мест, не доступных в раннем доступе. Только сейчас игроки смогли обнаружить приятную отсылку прямо в главном меню игры.

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Larian Studios решили припрятать в главном меню Baldur's Gate 3 главу студии и главного дизайнера игры - Свена Винке. Его знают все фанаты игры. Обладая большой популярностью в сообществе игроков, Винке часто появлялся в различных рекламных роликах, облаченный в доспехи. В главном меню теперь можно найти пасхалку с Винке. Как это сделать поделился пользователь с ником Accoz85. Персонаж игры в обличие Свена Винке появится на экране если игрок долгое время бездействует в главном меню. С первого раза может быть незаметно, что это сам Винке. Однако, пользователи, которые смогли раскрыть пасхалку без сомнений утверждают, что видели главного дизайнера Baldur's Gate 3.

Эта пасхалка показывает, что Cameo Studios уделило огромное внимание деталям при разработке игры и это не единственный пример, который прячется на в мире Baldur's Gate 3. Создание игры основывалось на всем известной Dungeons and Dragons, поэтому стоит ожидать от прохождения неожиданных и приятных сюрпризов. Разработчики спрятали в игре столько секретов, что бросает вызов самым внимательным к деталям игрокам.