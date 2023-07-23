За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Весной 2023 года законодатель РФ, депутат нижней палаты Федерального Собрания – Государственной Думы, замглавы комитета по информационной политике, Антон Горелкин, выдвинул предложение признать даркнет и его использование нелегальным. Как считает Горелкин, в даркнете сидят только негодяи, скрывающие свое имя, а праведному и законопослушному населению не стоит появляться на подобных сайтах.

реклама

Даркнет в переводе с английского языка означает «темная сеть». Грубо говоря, даркнет – это теневая сторона интернета, недоступная обычному пользователю и скрытая от посторонних глаз. Стоит отличать понятия даркнета и дарквеба, несмотря на то, что в переводе они означают примерно одно и то же и в целом часто используются для обозначения обоих понятий вместе. Даркнет – это понятие конкретно цифровой сети, которая создана для анонимного посещения интернета и полностью скрывает личность и персональные данные зашедшего пользователя. Дарквеб обозначает уже созданную на основе даркнета систему сайтов, мессенджеров, форумов и так далее. Уже в дарквебе можно встретить ресурсы для приобретения незаконных товаров и нелегальных услуг вплоть до заказа киллера.

Эксперты замечают, что даркнет не полностью заполнен нелегальным контентом – некоторые пользователи создают в темной сети страницы с новостями, открывают странички в скрытых социальных сетях для публикации мемов, приколов и так далее. Тем не менее, встретить продавцов наркотиков, оружия и персональных данных достаточно легко. Продаются любые услуги и товары, находящиеся вне рамок закона.

Самые распространенные и наиболее часто встречающиеся товары даркнета – это в первую очередь базы данных, заполненные информацией об интернет-пользователях. Позже эти базы данных выкупаются мошенниками и используются в корыстных целях – спам-звонках, предоставлении персональной рекламы и так далее.

реклама

На «темных» порталах и форумах нет государственной цензуры – соответственно, общаться там можно о чем угодно без страха. Там же можно и приобрести желаемое, заказать поддельные документы и фальшивые деньги, увидеть запрещенный контент и скачать пиратские версии игр, книг и так далее. В даркнете существуют в том числе и маркетплейсы. Некоторые из них стали частью открытого интернета или работают в Telegram.

Согласно «Лаборатории Касперского», в декабре 2022 года пользователи заключили около сорока тысяч незаконных сделок, при этом в целом за год их количество стало больше в два раза по сравнению с 2021 годом.

Человеку лучше всего не интересоваться даркнетом и не посещать его, так как он может серьезно повлиять на психику пользователя. Другой вопрос, насколько это безопасно с точки зрения законодательства и юридических норм.

реклама

На сегодня не существует закона, который официально запрещал бы пользоваться даркнетом и заходить в него. Пока что идеи о запрете ходят лишь на уровне законопроектов – причем как в Российской Федерации, так и в некоторых странах Евросоюза.

Пока что использование темной стороны интернета – это не преступление. Преступление – это приобретение товаров или пользование услугами, которые предоставляют в даркнете продавцы-нелегалы, и, соответственно, распространение и предоставление всего вышеперечисленного. Наказать по закону за такие действия могут в зависимости от совершенного деяния на вполне реальный срок. При этом использование даркнета никак не влияет на срок или тяжесть уголовной ответственности – Уголовный кодекс Российской Федерации обращает внимание на деятельность пользователей, а не на факт их пребывания в даркнете. Конечно, на тёмной стороне могут распространяться и законные товары и услуги, но тем не менее...

Чтобы подключиться к даркнету, нужно использовать специальные шифрования, порты и протоколы соединения. Некоторые пользователи обеспечены соответствующим ПО, разработанным специально для анонимного серфинга в интернете. Сайты даркнета не пробиваются крупными поисковыми системами вроде Yandex или Google, а соединение происходит согласно стандартам высшей защищенности через нестандартные порты. Конечно, для большей степени скрытности участники соединения защищаются с помощью прокси и VPN. О том что такое VPN - можно почитать тут. Некоторые пользователи советуют использовать фальшивые номера телефонов или адреса электронной почты. Важным шагом является скачивание программного обеспечения – самым популярным вариантом является браузер Tor.

реклама

Tor шифрует запросы и входящий трафик человека, скрывая его в фейковых серверах, созданных волонтерами. Тем не менее, действия пользователя можно отследить. А в 2022 году информацию, содержащуюся в браузере, запретили распространять в Российской Федерации. Сейчас сложнее скачать браузер и найти к нему доступ.

Даркнетом чаще всего пользуются те, кто не желает раскрывать свою личность в интернете и хочет максимально обезопасить себя. В некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов заходят в темную сеть, чтобы найти мошенников. В большинстве стран, в том числе и в России, оперативники сперва «вскрывают» личность одного из членов преступной группировки, затем находят лидера мошенников, и через него прослеживают деятельность остальных участников аферистских схем. Однако такие операции обходятся долго и дорого для сотрудников спецслужб, поэтому мошенников ловят редко либо безуспешно. Хотя раскрыть личность афериста все-таки можно – если он ошибется при вводе данных во время входа в сеть, данные могут «вылиться» в обычную сеть и раскрыть геопозицию и прочие персональные данные мошенника.

Чаще всего мошенники занимаются сливом данных обычных интернет-юзеров. Базы данных могут утечь откуда угодно – из ресурсов банков, государственных сайтов, частных коммерческих предприятий и так далее. Причиной утечки может стать взлом или продажа данных непосредственно сотрудниками организации.

Когда данные появляются в темной сети, покупатели кликают по объявлению и начинают рассылать спам по номерам и использовать информацию о клиентах для привлечения и рекламного продвижения.

В случае, если данные попали в сеть из-за ошибки банка или частной компании, поделать ничего нельзя. Однако фактором риска может стать и личная безопасность аккаунта – его тоже могут взломать и использовать в неподобающих целях.

Обезопасить свои странички под силу каждому.

Установите надежный пароль: пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и специальные символы, а также не должен быть легко угадываемым. Используйте двухфакторную аутентификацию: это дополнительный уровень защиты, который требует ввода кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту. Не разглашайте личную информацию: не сообщайте свой пароль никому, даже друзьям или родственникам. Обновляйте программное обеспечение: устанавливайте последние версии браузеров и других программ. Избегайте подозрительных ссылок: не переходите по ссылкам из неизвестных источников или от незнакомых людей. Используйте антивирусное ПО: установите антивирусное программное обеспечение на свой компьютер или мобильное устройство. Будьте осторожны при входе в аккаунты: убедитесь, что вы вводите правильный адрес страницы и не нажимаете на подозрительные ссылки. Регулярно проверяйте свои аккаунты: проверяйте свои аккаунты на наличие подозрительной активности и немедленно сообщайте о любых проблемах.

Защита своего аккаунта на государственных сайтах, мессенджерах и почтовых сервисах поможет и не только в даркнете – в привычном для нас интернете тоже могут находиться взломщики и мошенники. Тем не менее, при входе в даркнет нужно предостерегаться еще больше и действительно понимать, стоит ли игра свеч.



