Пугающий и курьёзный случай произошёл недавно в сети. Некий «неустановленный субъект» перепутал сеть Тор с сайтом Rutor и, ничего не стесняясь, опубликовал на форуме трекера заказ на убийство человека в Москве, думая, что попал на площадку «заказных убийц» в даркнете.
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Данное объявление довольно давно висело на форуме трекера, в котором, в частности, было указано о каком именно человеке идет речь, как расправиться с жертвой и где она проживает. Указана была и сумма «контракта на убийство».
Некий петербуржец по фамилии Панин прочитал данное объявление и решил выполнить заказ! Он связался с автором объявления и получил от него 5000 рублей на дорогу до столицы, взял нож и отправился в Москву, где его ждала группа захвата.
Теперь ему популярно объяснят разницу между браузером и torrent-трекером. Не исключено, что неназванный заказчик, которого до сих пор ищут, был из рядов правоохранителей и таким незатейливый способом стражи порядка поймали в свои сети недалёкого преступника.