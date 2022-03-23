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После введения санкций западными странами, только ленивый не знает о ВПН (VPN). Начнём, как обычно, с самого определения, что это такое, только более понятным языком, чем описано на ресурсах вроде Википедии. Эта статья для начинающих пользователей, поэтому в ней будут рассматриваться базовые термины и особенности частных виртуальных сетей.

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VPN - виртуальная частная сеть (защищённый туннель) между вашим компьютером или смартфоном, и Интернетом. Считается, что это надёжно защищает ваш трафик от отслеживания, но на самом деле это не так, даже если сервис платный и находится в «самой свободной стране мира»… Например, в США был случай, когда организаторы платного VPN слили информацию о своём абоненте спецслужбам. VPN можно установить, как отдельную программу или как плагин для браузера. Есть также ВПН уже встроенные в браузер в виде расширения, например, Opera Free VPN. Стоит помнить, что дополнения браузера работают исключительно с трафиком браузера, для полной анонимности потребуется полноценный VPN, шифрующий весь трафик на вашем устройстве.

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VPN надёжно шифрует все передаваемые и принимаемые данные, но не стоит забывать, что если ваш аккаунт в соцсетях привязан к электронной почте или номеру телефона, то анонимности уже нет. ВПН позволяет обходить блокировки собственного интернет-провайдера, администрации сайтов и социальных сетей. Но только при условии, что их блокировка опирается на российские IP-адреса, а не вашу учётную запись, иначе придётся создавать новый иностранный аккаунт.

Внимание!!! На территории России многие VPN вне закона и статья носит ознакомительный характер. Используйте VPN и посещайте сайты одобренные Роскомнадзором.

Виды и настройка VPN

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Когда вы подключаетесь к VPN-серверу, то ваш компьютер или смартфон подключается к серверу доступа, подключённому одновременно ко внутренней сети (туннелю), и к внешней сети (Интернету). Скорость защищённого соединения напрямую зависит от скорости у вашего провайдера и сервиса VPN, которым вы пользуетесь. Так большинство бесплатных ВПН либо не могут похвастать высокой скоростью, либо имеют ограничения по объёму ежедневного/ежемесячного трафика. Из сервисов с ограничением по трафику одни предлагают 100-500 мегабайт в сутки, а другие, например, Windscribe, который я тестировал, предоставляют сразу 10 гигабайт бесплатного трафика на месяц. Также, одни сервисы не требуют регистрации, но выбор их серверов весьма скуден, а другие, как тот-же Windscribe, просят подтверждения электронной почты, но взамен дают возможность выхода в интернет через десятки серверов по всему миру.

У вас на устройстве, с которого вы заходите в интернет, устанавливается VPN клиент. Это программа или расширение для браузера. Клиент подключается к VPN серверу, который обычно можно выбрать из списка, иногда он выставляется автоматически. Как правило на выбор предоставляются сервера из разных стран. В бесплатных версиях программ их список небольшой, в платных уже можно выбирать из нескольких десятков стран, плюс в одной стране могут находиться несколько серверов, например, в разных штатах США.

Есть сервера доступа требующие прохождения авторизации при каждом соединении (сессии). Я тестировал freevpn4you.net, на сайте которого имеется пошаговая инструкция по его настройке для разных операционных систем, включая мобильные. Для авторизации требуются логин (он постоянный), и пароль, отображаемый на странице сайта для выбранного региона. Чтобы пароль отображался, нужно отключить блокировщик рекламы, о чём предупреждает сайт.

VPN может быть подключен у вас постоянно или включаться при необходимости, но стоит помнить, что такие программы, как Скайп (Skype) будут ругаться, что вы авторизуетесь в них из другой страны, и предлагать дополнительную идентификацию, для защиты вашего аккаунта. Чтобы этого избежать, выключите в настройках VPN автозагрузку вместе с системой и сначала авторизуйтесь в Скайпе, а потом запускайте ВПН.

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Важно!!! Во время работы VPN отключать антивирус не нужно, поскольку шифрование не защищает вас от вирусов.

Отдельно стоит сказать про корпоративные VPN, применяемые для объединения или обособления сетей разных отделов. Это позволяет сэкономить на создании традиционных локальных сетей. Также VPN необходим для объединения корпоративных сетей через Интернет между отдалёнными объектами компании. Например, если нужно объединить разные офисы в одном городе, региональные филиалы внутри одной страны с зарубежными представительствами. И при этом нужна защита от корпоративного шпионажа и хакерских атак.

Достоинства и недостатки VPN.

Достоинства: VPN скрывает вашу личность от провайдера и администрации посещаемых сайтов. А также ваше настоящее местоположение, надёжно защищает все передаваемые данные, позволяя посещать иностранные онлайн‑магазины и сервисы вроде Нетфликса (Netflix), доступных только западным подписчикам. Недавно стал недоступен Tor Browser, тоже предоставляющий анонимность, но по другой технологии. Через VPN он стабильно работает. Если Тор Браузер вам нужен для скачивания торрента большого объёма, то, когда запустится закачка, отключайте ВПН, чтобы повысить скорость загрузки данных.

Ранее для обхода блокировок различных сайтов использовался Tor Browser, который тоже шифрует информацию, но только идущую в сторону посещаемых сайтов, а остальной трафик он не затрагивает. Сейчас без VPN доступ закрыт, как для официального сайта Тора (orproject.org), так и для него самого.

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Если говорить о бесплатных ВПН, то они зачастую изобилуют рекламой, это «плата» за их бесплатность.

Для смартфонов есть много разных VPN, но всегда при их выборе нужно смотреть, не только рейтинг по числу звёзд и количество скачиваний, но и прочитать несколько отзывов, в которых обычно указывают основные минусы или трудности, с которыми предстоит столкнуться. Я тестировал Thunder VPN с рейтингом 4,9 звезды и миллионом скачиваний, сервис мне понравился, он бесплатный и не требует регистрации.



