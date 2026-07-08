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Эксперт безопасности полётов: Для ремоторизации доступно 50 «Суперджетов» из 140 летающих самолётов
Руководитель проекта RUN. AVIA Андрей Патраков оценил перспективы ремоторизации отечественных самолетов, которые сейчас эксплуатируются с французскими двигателями.
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Выпущенные до 2022 года «Суперджеты» (SJ 100) оснащены французскими двигателями и до сих пор эксплуатируются в России. В авиапарке насчитывается 140 воздушных судов, и около в трети из них заменят силовые установки на импортозамещенные ПД-8. Этот процесс ремоторизации, согласно экспертной оценке, обойдется в 2,3 млрд руб. для одного лайнера, что всего лишь в два раза меньше стоимости нового «Суперджета». Из-за выработки своих ресурсов многие воздушные суда не подлежат ремоторизации, считает эксперт безопасности полетов Андрей Патраков.
Изображение: нейросеть qwen

Специалист считает, что изношенные зарубежные двигатели будут заменены только на 50 самолетах. Остальные воздушные суда уже выработали свой ресурс по причинам, не зависящим от двигателя. Они будут разобраны для снятия исправных деталей и установки их на другие самолеты. Этот метод Патраков называет «авиационным каннибализмом»; он применяется для поддержания летной годности действующего флота в условиях нехватки новых запчастей.

Что касается шасси, в импортозамещенных SSJ 100 их конструкция будет изменена, напоминает авиаэксперт. Сейчас взлетно-посадочная система крепится рядом с топливным баком, что создает аварийную ситуацию. В целом процесс ремоторизации требует значительных финансовых вливаний, в том числе на работу авиаконструкторов. Точная стоимость работ пока неизвестна, резюмирует Андрей Патраков. Ранее в Минпромторге России сообщили, что стоимость ремоторизации «Суперджетов» будет определяться конкретно для каждой машины, исходя из ее состояния.

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Говоря о финансировании ремоторизации, эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил, что эта программа может быть выгодна в условиях дефицита авиапарка. Модифицировать самолеты авиакомпаниям сейчас все равно дешевле, чем покупать новые лайнеры. Авиаперевозчики сами смогут выбирать поставщиков компонентов, и это в целом хорошая новость для отрасли, заключает эксперт.

#россия #авиация #самолеты #двигатели #пд-8 #суперджет #ремоторизация
Источник: svpressa.ru
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