В центре обсерватории находится трехтонная камера, которая в течение 10 лет будет создавать насыщенные цветные изображения взрывающихся звезд, черных дыр и космических столкновений.

На этой неделе официально открылась самая мощная астрономическая обсерватория Vera C. Rubin Observatory. Чилийская обсерватория, названная в честь Веры К. Рубин, американского астронома, предоставившей одни из самых убедительных доказательств существования темной материи, преследует одну цель: создать наиболее полную запись истории Вселенной.

Изображение: нейросеть qwen

В течение следующего десятилетия камера обсерватории будет регулярно снимать изображения всего южного неба, создавая исключительно широкоугольный, сверхвысокоразрешающий покадровый фильм, изображающий эволюцию Вселенной.

Обсерватория, финансируемая Национальным научным фондом США и Министерством энергетики, была построена на вершине горы Серро-Пачон на севере Чили, на высоте 2682 метра над уровнем моря. Она расположена недалеко от телескопов Gemini South и SOAR. Темное небо и сухой воздух делают это место одним из лучших в мире для астрономических наблюдений. В строительстве и эксплуатации обсерватории участвуют более 40 международных организаций и научных групп.

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Проект обсерватории был предложен в 2001 году. Работа над массивным зеркалом, необходимым для наблюдений, началась в 2007 году, а само строительство обсерватории началось семь лет спустя.

Первоначальная стоимость строительства оценивалась примерно в $680 млн. С тех пор эта цифра увеличилась примерно до $800 млн. Финансирование поступает от Национального научного фонда, Министерства окружающей среды Земли (DOE) и частных средств, собранных LSST Discovery Alliance/LSST Corporation. Франция и Великобритания также внесли свой вклад в проект.

Телескоп обсерватории имеет поле зрения 3,5 градуса, что более чем в 40 раз превышает площадь полной Луны. Камера LSST — самая большая цифровая камера в мире. Она весит приблизительно три тонны и по размерам сравним с небольшим автомобилем. LSST имеет разрешение 3200 мегапикселей — почти в 200 раз больше, чем у высококачественной потребительской камеры. Она может получать исключительно детализированные изображения каждые 40 секунд.

Каждую ночь обсерватория собирает приблизительно 10 терабайт данных и генерирует до 7 миллионов оповещений об изменениях на небе. После завершения 10-летнего исследования окончательный набор данных будет включать миллиарды объектов и триллионы измерений, доступных для публичного доступа.