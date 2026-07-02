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kosmos_news
В США могут разрешить сверхзвуковые полёты спустя более полувека после запрета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует отменить запрет на гражданские сверхзвуковые полеты и опубликовало проект закона.
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Гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США были запрещены в течение 53 лет. Причиной запрета является высокий уровень шума, который производят такие самолеты при преодолении звукового барьера. Звуковой удар сверхзвукового самолета «Конкорд» часто принимали за гром. Скорость звука при температуре 20 °C и в сухом воздухе составляет 1236,5 км/ч.
Сверхзвуковой самолет X-59. Фото: Lockheed Martin

Однако запрет может быть вскоре снят. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) представило соответствующий проект закона 30 июля. Вместо действующего запрета  будут применяться ограничения по уровню шума. Ожидается, что закон вступит в силу к середине 2027 года.

«Возобновление сверхзвуковых полетов над сушей означает не только увеличение скорости, но и раскрытие американских инноваций, а также начало золотого века путешествий», — заявил министр транспорта США Шон Даффи.

FAA отметило, что «достижения в аэрокосмической технике, материаловедении, снижении шума и новые концепции эксплуатации позволят устранить звуковой удар». Это позволит снять запрет на сверхзвуковые полеты над материковой частью США, действовавший с 1970-х годов. Будет уменьшено шумовое загрязнение для жителей вдоль траекторий полетов и вблизи аэропортов.

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Сверхзвуковые полеты в России разрешены, но они строго ограничены и регулируется Воздушным кодексом РФ. Шумовое загрязнение было одним из самых больших препятствий для гражданских сверхзвуковых полетов. Поскольку полеты на полной скорости были возможны только над открытым океаном, существовало немного маршрутов, где его использование имело бы экономический смысл. Это, в сочетании с высокими эксплуатационными расходами, стало причиной прекращения эксплуатации «Конкорда».

#сша #технологии #авиация #самолеты #конкорд #сверхзвуковые самолеты
Источник: transportation.gov
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