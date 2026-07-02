Ведущий эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков уверен, что цены на топливо на внутреннем рынке не вырастут, а в целом ситуация нормализуется к осени.

Россия планирует восполнять дефицит бензина за счет поставок из Китая, Казахстана и Индии. Импорт не скажется на цене топлива на внутреннем рынке, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Изображение: нейросеть qwen

Известно, что из Индии уже отправлено 60 тыс. тонн бензина, который предназначен для снабжения южных регионов страны. Ожидается, что суммарный объем поставок из дружественных стран достигнет 400 тыс. тонн в месяц.

Юшков считает, что основным импортером бензина будет Индия, где имеются производственные излишки. Это не скажется на его цене на внутреннем рынке. Эксперт напоминает, что у России есть запасы АИ-95 в количестве 1,7 млн тонн. Однако летом требуются дополнительные объемы топлива, поскольку увеличивается количество перевозок.

Ключевой момент, на который обращает внимание Юшков, заключается в том, что цена для потребителей бензина в России будет компенсироваться за счет бюджета — даже при условии закупок топлива по мировым ценам. На совещании у президента РФ было гарантировано, что цена на внутреннем рынке не вырастет, «что бы ни случилось с импортом бензина».

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Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов также не видит особых проблем для потребителей в связи с импортом бензина. По его словам, поставки — дело временное. Россия обладает самыми большими нефтяными ресурсами и инфраструктурой для ее переработки, поэтому ситуация нормализуется к осени. Эксперт добавил, что не будет проблем и с уборкой урожая — дизеля, который необходим для работы спецтехники, в стране достаточно.