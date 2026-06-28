«РИА Новости» рассказали об уникальности нового самолета, который на испытаниях продемонстрировал способность пролететь более 3800 км — этот показатель со временем может увеличиться до изначально заявленных производителем 6000 км.

В ходе испытаний в конце июня российский региональный самолёт МС-21-310 подтвердил дальность полёта свыше 3800 км с 175 пассажирами на борту. Также во время сертификационных летных испытаний была протестирована возможность взлёта и посадки при отказе одного из двигателей. «РИА Новости» отмечают, что изначально расчетная дальность для машины составляла 6350 км, однако этот показатель закладывался при проектировании лайнера.

Изображение: нейросеть qwen

Новый российский пассажирский самолет, построенный полностью без западных компонентов, тяжелее первоначально спроектированной версии, в которой около двух третей всех компонентов были импортными. МС-21-310 пока не может похвастаться дальностью полета свыше 6000 км, как, например, Airbus A320neo. Однако, как отмечает издание, такая дальность полета свойственна дальнемагистральным лайнерам, а МС-21 предназначается для авиаперевозок внутри России на относительно небольшие расстояния. Это среднемагистральный самолет с достойной дальностью полета около 4000 км.

Ранее генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что рейсы на расстояние чуть менее 4000 километров покрывают «80-90 процентов существующей маршрутной сети» российских авиакомпаний. Поэтому производитель самолетов считает характеристики МС-21-310 достаточными – но только на данный момент. Эксперты пишут, что в такой конфигурации самолет в теории способен долететь из Москвы до Великобритании, не говоря уже про значительную часть Сибири. На Дальний Восток самолет не сможет прилететь, однако для этого есть дальнемагистральные воздушные суда.

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«РИА Новости» не исключают, что со временем дальность полёта МС-21 может увеличиться, поскольку версии самолета постоянно совершенствуются, его масса уменьшается и, следовательно, растет дальность полета. ОАК уже заявляла, что дальнейшее развитие программы может увеличить дальность полета до 5000 км. Российское правительство в начале года выделило средства на разработку соответствующих решений в конструкции лайнера.

ОАК также планирует укороченную версию самолета, МС-21-210, которая будет перевозить меньше пассажиров, но иметь значительно большую дальность полета. Целевая дальность полета этой версии составляет как раз более 6000 км. Ранее стало известно, что МС-21, как ожидается, будет сертифицирован к концу 2027 года.