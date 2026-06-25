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kosmos_news
Минпромторг: Российский импортозамещённый самолёт МС-21 будет сертифицирован к концу 2027 года
Глава Минпромторга Антон Алиханов озвучил новые сроки сертификации для лайнера, отметив, что завершить летные испытания самолета планируется в первом квартале 2027 года.
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о ходе работ по проекту российского узкофюзеляжного самолета MC-21-310. Последние успешные испытания показали, что лайнер имеет дальность полета более 3800 км с полезной нагрузкой, эквивалентной 175 пассажирам. Эти испытания призваны подтвердить, что полностью импортозамещенный самолет соответствует эксплуатационным требованиям перед сертификацией. Летная программа испытаний должна быть полностью завершена в первом квартале следующего года, а так называемый сертификат типа машина получит в конце 2027 года.
Фото: ОАК

Антон Алиханов в беседе с ТАСС заявил, что к настоящему времени выполнено почти половина от общего объема запланированных испытательных полетов.

«Где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Чиновник пояснил, что заключительный этап реализация масштабного импортозамещенного проекта нуждается в существенных временных затратах — это обусловлено стандартными бюрократическими процедурами. Когда закончатся все летно-технические испытания, необходимо будет подготовить и согласовать документацию с Росавиацией и сертификационными центрами. Министр считает этот этап сложным, однако безопасность полетов должна стоять на первом месте, и соответственно спешить в этом процессе не нужно.

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Самолет MC-21 стал одним из наиболее наглядных примеров способности России поддерживать программу создания современной гражданской авиации без западных поставщиков. Первоначальная версия самолета была разработана с широким использованием импортных систем, включая двигатели Pratt & Whitney. Теперь MC-21-310 — это полностью российская машина, оснащенная турбовентиляторными двигателями ПД-14 и системами отечественного производства.

Программа по замене двигателей не ограничивается только МС-21. Россия также разрабатывает двигатель ПД-8 для регионального реактивного самолета SJ-100. Отечественная установка заменит франко-российский двигатель PowerJet SaM146, использовавшийся на оригинальном Superjet 100. По сравнению с МС-21 SJ‑100 продвинулся заметно дальше по летной программе. Сертификат может быть выдан уже в конце текущего года или в начале следующего.

Накануне MC-21-310 завершил проверки дальности полета и взлета в условиях имитации отказа двигателя. Также лайнер подтвердил дальность полёта свыше 3800 км с 175 пассажирами на борту.

Между тем 24 июня Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском, где провел совещание по развитию авиационной отрасли. Президенту показали самые новые образцы российской авиатехники, включая SJ-100 и МС-21. Глава государства высоко оценил представленные машины, назвав их уровень «очень хорошим».

#россия #авиация #импортозамещение #мс-21 #самолёт
Источник: tass.ru
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