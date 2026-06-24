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kosmos_news
Российский самолёт МС-21-310 подтвердил дальность полёта свыше 3800 км с 175 пассажирами на борту
В ходе сертификационных летных испытаний также была протестирована возможность взлёта и посадки при отказе одного из двигателей.
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Российский внутренний авиационный парк ожидает самолеты, которые заменят западные аналоги. Одним из таких лайнеров станет МС-21-310, который проходит финальные испытания. Это воздушное судно, по оценке заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, вполне может превзойти по эксплуатационным характеристикам аналогичные лайнеры Boeing и Airbus. В настоящее время продолжаются лётные сертификационные испытания импортозамещенного среднемагистрального реактивного самолета. В подмосковном Жуковском, главным центром российской авиации, ПАО «Яковлев» провело ряд полётов для демонстрации ключевых характеристик машины.
Фото: Ростех

Сообщается, что полеты МС-21-310 осуществлялись с полезной нагрузкой, которая соответствовала 175 пассажирам. Ведущий конструктор машины Виталий Нарышкин отметил, что лайнер пролетел более 3800 км. После полета в баках оставался объем авиационного топлива, который необходим для обеспечения безопасности в непредвиденных ситуациях (для ухода на запасной аэродром).

В ПАО «Яковлев» заявили, что полеты были выполнены в соответствии со стандартным, утвержденным планом. То есть, в ходе испытаний имитировались сценарии, максимально приближенные к режиму эксплуатации в реальности. Все требуемые кинематические, аэродинамические и летно-технические параметры были достигнуты. Двигательная установка справилась с поставленной задачей.

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В процессе испытательных полетов специалисты проверяли возможность взлета и посадки лайнера при отказе одного из двигателей. Самолет справился и с этой задачей. Производитель заявил, что данное испытание является обязательной частью тестирования эксплуатационных характеристик самолета. У МС-21-310 два двигателя, поэтому данный параметр является критически важным.

Компания «Яковлев» готова подтвердить полученные результаты в ходе дальнейших сертификационных испытаний самолёта. Далее в планах — обучение экипажа для полётов на новом лайнере. Ранее экс-пилот Boeing Андрей Литвинов заявил, что будет достаточно всего несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21.

#россия #авиация #импортозамещение #мс-21 #самолёт #мс-21-310
Источник: aviation21.ru
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