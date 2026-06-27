Новая технология строительства может сократить расход материалов на 90% — например, алгоритм автоматически удаляет «лишний» металл там, где деталь не испытывает нагрузок, оставляя прочный каркас.

Новая технология исследователей из Массачусетского технологического института может сэкономить до 90 процентов строительных материалов, обычно необходимых при возведении мостов. Она основана на методе, называемом «топологическая оптимизация», который уже используется в 3D-печати. По словам исследователей, этот метод проектирования может сэкономить несколько гигатонн выбросов CO 2 при крупномасштабном применении.

Изображение: нейросеть qwen

До сих пор принцип топологической оптимизации считался слишком сложным и ресурсоемким для практических строительных задач, таких как мосты или здания. Исследователи предоставили алгоритму оптимизации реалистичные «строительные ограничения», как они пишут в статье. Их новый подход позволяет с самого начала задавать компьютеру практические нормы строительства.

Таким образом, топологическая оптимизация превращается из академического метода для 3D-печати в масштабируемый инструмент для инженеров-строителей. Для своей практической модели исследователи использовали алгоритмы, которые позволяют принимать решения «да/нет» относительно того, какие компоненты использовать и как лучше их соединить. Их расчетная модель показывает, сколько компонентов может соединяться в узле, минимальный размер отдельных элементов и угол, под которым компоненты должны быть выровнены.

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