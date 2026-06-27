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kosmos_news
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
Новая технология строительства может сократить расход материалов на 90% — например, алгоритм автоматически удаляет «лишний» металл там, где деталь не испытывает нагрузок, оставляя прочный каркас.
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Новая технология исследователей из Массачусетского технологического института может сэкономить до 90 процентов строительных материалов, обычно необходимых при возведении мостов. Она основана на методе, называемом «топологическая оптимизация», который уже используется в 3D-печати. По словам исследователей, этот метод проектирования может сэкономить несколько гигатонн выбросов CO2 при крупномасштабном применении.
Изображение: нейросеть qwen

До сих пор принцип топологической оптимизации считался слишком сложным и ресурсоемким для практических строительных задач, таких как мосты или здания. Исследователи предоставили алгоритму оптимизации реалистичные «строительные ограничения», как они пишут в статье. Их новый подход позволяет с самого начала задавать компьютеру практические нормы строительства.

Таким образом, топологическая оптимизация превращается из академического метода для 3D-печати в масштабируемый инструмент для инженеров-строителей. Для своей практической модели исследователи использовали алгоритмы, которые позволяют принимать решения «да/нет» относительно того, какие компоненты использовать и как лучше их соединить. Их расчетная модель показывает, сколько компонентов может соединяться в узле, минимальный размер отдельных элементов и угол, под которым компоненты должны быть выровнены.

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Она также определяет, какие компоненты следует использовать в определенной ситуации. Дерево, например, лучше подходит, если цель состоит в том, чтобы свести к минимуму выбросы CO2. Сталь имеет преимущества, например, в районах с высокой влажностью. В некоторых случаях эти два материала можно комбинировать. Исследование ученых продемонстрировало, как этот подход может быть практически применен в строительной отрасли.

#сша #технологии #строительство #3d-печать #проектирование #топологическая оптимизация
Источник: news.mit.edu
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