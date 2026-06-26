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kosmos_news
27 июня близко к Земле пролетит редкий массивный астероид 1997 NC1
Объект не представляет опасности для нашей планеты, а увидеть его можно будет даже в бинокль.
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В субботу, 27 июня, массивный астероид, обозначенный в астрономических каталогах как (152637) 1997 NC1,  пролетит на небольшом расстоянии от нашей планеты. Объект был обнаружен почти три десятилетия назад, в 1997 году. 

Астрономы из Европейского космического агентства сообщили, что тщательно рассчитали его траекторию, полностью исключив вероятность столкновения с Землей. При этом для наблюдения за объектом достаточно даже обычных биноклей.
Изображение: нейросеть qwen

Объект достигнет своего максимального сближения с нашей планетой 27 июня 2026 года в 14:14 по московскому времени (он также должен быть виден после наступления темноты). Астероид пролетит мимо Земли со скоростью почти 9 км/с (более 32 000 км/ч). Он будет находиться на расстоянии приблизительно 2,56 миллиона километров от планеты. В научных терминах это называется близким сближением, но в действительности это расстояние примерно в 6,66 раза превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

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Самой большой загадкой остаются его точные размеры. Ученые оценивают его размер на основе альбедо — показателя того, насколько хорошо он отражает солнечный свет. Первоначально предполагалось, что этот коэффициент для рассматриваемого астероида составляет от 5% до 25%, что сделало бы его массивным объектом с диаметром от 750 до 1650 метров.

Однако появляются анализы, которые предполагают гораздо более высокое альбедо (до 60%). Это означает, что поверхность астероида отражает свет чрезвычайно интенсивно, и в действительности речь идет о гораздо меньшем объекте. Объекты с подобными параметрами пролетают мимо нашей планеты относительно редко — в среднем раз в несколько лет.

Чтобы увидеть пролетающий астероид, не понадобится профессиональное оборудование. Для наблюдения достаточно небольшого любительского телескопа или бинокля с большим увеличением. Жителям Северного полушария (включая россиян) объект будет виден по мере приближения к нашей планете. В момент максимального сближения астероид должен быть виден из большинства мест на Земле, в то время как для жителей Южного полушария период его удаления будет самым долгим.

Само небесное тело не пронесется по небу за доли секунды, как падающая звезда. Объекты такого размера движутся относительно медленно на фоне созвездий, что дает довольно широкое окно наблюдений (несколько ночей).

#астрономия #земля #астероид
Источник: esa.int
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