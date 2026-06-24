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kosmos_news
Академик РАН Петрукович сравнил нынешний бум космонавтики с интересом к отрасли в 1960–1970-х годах
Директор Института космических исследований Анатолий Петрукович рассказал о текущем состоянии дел в международной космической отрасли, высоко оценив перспективы отечественной программы исследования Венеры.
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Директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович в разговоре с изданием «Коммерсант» рассказал о текущей ситуации в российской и международной космической отрасли. Ученый считает, что сейчас наблюдается «второе дыхание космонавтики».
Изображение: нейросеть qwen

Петрукович заявил, что в настоящее время во всем мире настоящий «бум космонавтики», который можно сравнить только с популярностью и интересом к этой теме в 1960–1970-х годах. Увеличилось количество запусков ракет, частные компании и государственные структуры выводят всё больше спутников на орбиту.

Что касается ракет-носителей, то они всегда были самой консервативной частью космической техники, считает учёный. Однако в наше время частный космический сектор развился настолько, что невозможно вспомнить все устройства, созданные для выведения полезной нагрузки в космос. В России космический сектор пытается не отставать от мировых лидеров, используя предоставляемые государствам финансовые средства.

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В данный момент, отмечает Анатолий Петрукович, в космос запускаются миссии, которые начали разрабатываться в десятые годы 21 века. Академик считает, что отечественная космическая программа ничем не уступает зарубежным проектам. Например, успехов добилась страна в пилотируемых миссиях, а навигационную систему ГЛОНАСС регулярно использует «каждый обычный человек».

Также академик затронул тему возвращении лидерства России в исследовании Венеры. По его словам, отечественный проект (запуск зонда к планете в 2036 году) базируется на наработках советской программы, успешно реализованной в 1970–1980-е годы. Тогда специалистам из СССР впервые в истории (и, как оказалось, единственным) удалось посадить космические аппараты на Венеру. Новый российский проект предполагает возвращение посадочного модуля на Венеру. Также ученый уверен, что «наши космонавты в течение пары-тройки лет обязательно полетят на Луну». Между тем к настоящему времени акцент космических держав переместился в сторону Марса.

Анатолий Петрукович добавил, что космическая наука остается международной, поскольку «космос один на всех», а полеты туда человека — это «символ цивилизационного прогресса».

#россия #технологии #космос #луна #марс #венера
Источник: kommersant.ru
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