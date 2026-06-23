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kosmos_news
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
Китайский авиапроизводитель начал рулежные испытания C919-600, укороченной и оптимизированной версии своего среднемагистрального C919, разработанной для высокогорных аэропортов.
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Китайский авиастроительный производитель COMAC начал рулежные испытания C919-600, укороченной и оптимизированной версии своего C919. Эта версия была специально разработана для высокогорных аэропортов, таких как аэропорты на Тибетском нагорье. Ожидается, что этот вариант обеспечит улучшенные характеристики взлета и набора высоты в разреженном воздухе высотных аэродромов.
Фото: COMAC

Согласно нескольким изображениям, распространяемым в китайских социальных сетях, C919-600 был замечен движущимся своим ходом по территории шанхайского завода COMAC, где происходит окончательная сборка самолета. Компания официально не подтвердила место проведения испытаний, но все указывает на то, что это рулежные испытания в рамках подготовки к будущей кампании летных испытаний этой новой модификации.

Эта версия, часто называемая C919-600, отличается от стандартного C919 укороченным фюзеляжем и специальными модификациями, разработанными для эксплуатации на высокогорных аэродромах, где плотность воздуха снижает подъемную силу и производительность двигателя.

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Согласно информации, опубликованной COMAC, эта версия C919 с «плоской платформой» имеет фюзеляж длиной около 34 метров, что примерно на 3,6 метра короче, чем у стандартной версии. Уменьшение длины означает уменьшение вместимости примерно до 140 мест (почти на 28 пассажиров меньше, чем в базовой конфигурации C919).

Самолет рассчитан на дальность полета около 3000 км, что подходит для региональных и внутренних маршрутов между аэропортами на Тибетском нагорье и крупными китайскими транспортными узлами. Tibet Airlines, базирующаяся в аэропорту Лхаса-Гонггар, является ключевым партнером в этой разработке. Авиакомпания подписала соглашение о сотрудничестве с COMAC по проектированию и сертификации этого варианта для высокогорных условий, став первым китайским перевозчиком, участвующим в адаптации C919 для полетов в условиях высокогорья.

#китай #авиация #самолеты #comac #c919
Источник: x.com
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