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kosmos_news
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
Почётный полярник России Юрий Петров констатировал, что Север и Дальний Восток остро нуждаются в таких лайнерах, а склады забиты неиспользованными моторами Л-410, которые можно установить на эти самолёты.
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Издание «Свободная Пресса» в беседе с авиаконструктором и почётным полярником России Юрием Петровым обсудило актуальные вопросы оснащения региональными самолетами авиапарков в дальневосточном и арктическом регионах. По некоторым данным, авиапарк гражданских лайнеров сократился в 5 раз по сравнению с 1988 годом. Поэтому перед отечественным авиапромом стоит непростая задача решить проблему доставки граждан в удалённые населённые пункты. Юрий Петров предлагает вернуть в строй модернизированные самолёты Ан-3 и Ан-38 для гражданских нужд.
Изображение: нейросеть qwen

По словам эксперта, страна может запустить в серийное производство региональный грузопассажирский самолёт Ан-3 (собирался Омским производственным объединением «Полёт» до 2009 года). Лайнер, напоминает Петров, давно сертифицирован, имеются производственные мощности и вся документация для запуска в серию. Кроме «Полёта» к производству могут присоединиться другие предприятия.

Что касается Ан-38 вместимостью 27 пассажиров и дальностью полета 900 км, то несколько таких лайнеров до сих пор эксплуатируются. Юрий Петров также выразил недоумение по поводу прекращения серийного выпуска этих самолетов. Напомним, Ан-38 собирался на заводе в Новосибирске, частично из компонентов, поставляемых из Украины и Беларуси.

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Эксперт напоминает, что новые двигатели ВК-800 и ВК-1600 для отечественных самолетов появятся только в 2027 году. Однако в текущей ситуации лучше делать самолеты, используя старые технологии. По словам авиаконструктора, на предприятиях «склады забиты новыми, не использованными моторами для Л-410». В свое время эти зарубежные силовые установки поставлялись с запасом, и в настоящее время ими можно оснастить региональные лайнеры. Л-410 создавался как универсальная платформа, поэтому он подойдет для простаивающих сейчас гражданских воздушных судов.

Также авиаконструктор отметил, что наиболее реальным вариантом является приведение в порядок оставшегося самолётно-моторного парка и немедленное начало производства тех самолётов, которые можно создать уже сейчас. Одновременно с этим стоит попробовать разработать перспективные самолёты и двигатели.

#россия #авиация #самолеты #ан-3 #ан-38
Источник: svpressa.ru
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