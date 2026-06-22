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kosmos_news
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев на сайте российского информационно-аналитического телеканала назвал недостатки отечественного мессенджера, отметив, что он уступает частному Telegram практически по всем статьям.
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Основатель телеканала «Царьград» и общественный деятель Константин Малофеев в статье на сайте популярного медиаресурса написал, что прекращает вести свой канал в мессенджере «Макс» и раскритиковал блокировку Telegram. Он призвал разблокировать приложение Павла Дурова, поскольку оно остается эффективным средством связи. Его публикация так и называется — «Давайте включим телеграм».
Изображение: нейросеть qwen

Предприниматель напоминает, что решение об ограничении работы Telegram в России было принято ради безопасности граждан стран, однако «что-то пошло не так». По мнению политика, имеющиеся мессенджеры в свое время могли заменить Telegram, нужно было их просто доработать.

Речь идёт о системе ICQ, которая присутствовала в России уже около 30 лет, а также об относительно новом кроссплатформенном мессенджере ТамТам (TamTam), прекратившем свое существование в феврале. Вместо этого, ответственные лица решили создать с нуля новую платформу («Макс»), потратив на разработку «пару миллиардов». При этом, Малофеев считает, что «Макс» по сути является модифицированной версией ТамТам.

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Также основатель «Царьграда» напомнил про выделенные на контроль трафика (по сути замедление интернета) 84 миллиардов рублей. Эти ограничительные меры, по мнению предпринимателя, россияне все равно смогут обходить. При этом, поставщики сомнительных VPN заработали на своих инструментах десятки миллиардов.

«Макс», пишет Малофеев, является государственным проектом, но не может конкурировать с частным Telegram. Основные недостатки российского мессенджера следующие:

  • отсутствие комплексной функции комментариев;
  • отсутствие сторис для авторов каналов;
  • отсутствие самостоятельной функции трансляций;
  • отсутствие прозрачной статистики;
  • отсутствие понятной аналитики и монетизации.

Также среди минусов отечественного продукта Малофеев назвал постоянные сбои в работе мессенджера, зависания, проблемы с отправкой сообщений, а пуш-уведомления иногда просто не приходят — несмотря на то, что «Макс» есть в «белом списке». Мессенджер сложно установить из-за проблем с магазинами приложений Apple и Huawei AppGallery. Функции слежения также беспокоят Малофеева.

Основатель «Царьграда» сообщил, что на время отказывается от ведения своего канала в «Максе», поскольку не считает обоснованным поддерживать данный сервис.

#россия #telegram #мессенджер #макс
Источник: tsargrad.tv
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