Полученные изображения вихрей высотой до восьми километров позволяют исследовать древнюю геологическую историю планеты.

Космический аппарат Европейского космического агентства Mars Express получил новые изображения Красной планеты. Снимки были сделаны в регионе Мамерс-Вальес, загадочной системе долин. В этом районе очень много похожих на торнадо пылевых вихрей.

Визуализация пылевого вихря на Марсе. Источник: нейросеть qwen

Пылевые вихри образуются, когда поверхность Марса нагревается от Солнца, вызывая завихрения воздуха непосредственно над поверхностью и поднимая пыль. Пылевые вихри на Марсе похожи на те, которые наблюдаются на сухих, пыльных ландшафтах Земли. Но на Красной планете они гораздо крупнее и поднимаются на высоту до восьми километров, достигая максимальной скорости 45 метров в секунду. Они играют ключевую роль в перемещении пород по планете.

Космический аппарат Mars Express хорошо оснащен для обнаружения этих вихрей. Для создания единого изображения с помощью своей стереоскопической камеры высокого разрешения космический аппарат объединяет последовательные изображения с девяти отдельных каналов камеры (которые показывают Марс в разных цветах, с разных направлений или в смешанном режиме) для создания единого изображения.

Пылевые вихри, запечатленные аппаратом Mars Express. Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Объединение различных каналов камер Mars Express также позволяет определить направление и скорость марсианских пылевых вихрей. Ученые добились этого, используя данные с Mars Express и орбитального аппарата ESA ExoMars Trace Gas Orbiter. Эти инструменты позволили им обнаружить движение более 1000 штормов, похожих на торнадо, и отследить, как циркулируют ветры вокруг планеты.

реклама

Мамерс-Вальес — это обширная, фрагментированная, похожая на лабиринт система каньонов и долин, высеченных в поверхности Марса. Эти каналы простираются примерно на 1000 км, прорезая древние южные высокогорья Марса и северные низменности планеты. В некоторых местах их ширина достигает 25 км, а глубина — 1,2 км.

Вокруг этих каналов расположены многочисленные скальные образования: крутые, плоские холмы, отвесные скалы и покрытые обломками ледники. Эти ледники содержат водяной лед, погребенный под слоем камней и пыли. Все эти формы рельефа в совокупности создают фрагментированный или волнистый ландшафт.

В нескольких долинах также можно увидеть фрагменты темного материала, вероятно, вулканических песков, образовавшихся там или отложенных ветром. Многие из видимых объектов — это следы древней активности, связанной с водой, лавой или льдом, которые когда-то текли по этой местности и оставляли после себя характерные следы.