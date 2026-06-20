Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Космический аппарат Mars Express запечатлел мощные пылевые вихри на Марсе
Полученные изображения вихрей высотой до восьми километров позволяют исследовать древнюю геологическую историю планеты.
реклама

Космический аппарат Европейского космического агентства Mars Express получил новые изображения Красной планеты. Снимки были сделаны в регионе Мамерс-Вальес, загадочной системе долин. В этом районе очень много похожих на торнадо пылевых вихрей.
Визуализация пылевого вихря на Марсе. Источник: нейросеть qwen 

Пылевые вихри образуются, когда поверхность Марса нагревается от Солнца, вызывая завихрения воздуха непосредственно над поверхностью и поднимая пыль. Пылевые вихри на Марсе похожи на те, которые наблюдаются на сухих, пыльных ландшафтах Земли. Но на Красной планете они гораздо крупнее и поднимаются на высоту до восьми километров, достигая максимальной скорости 45 метров в секунду. Они играют ключевую роль в перемещении пород по планете.

Космический аппарат Mars Express хорошо оснащен для обнаружения этих вихрей. Для создания единого изображения с помощью своей стереоскопической камеры высокого разрешения космический аппарат объединяет последовательные изображения с девяти отдельных каналов камеры (которые показывают Марс в разных цветах, с разных направлений или в смешанном режиме) для создания единого изображения.
Пылевые вихри, запечатленные аппаратом Mars Express. Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Объединение различных каналов камер Mars Express также позволяет определить направление и скорость марсианских пылевых вихрей. Ученые добились этого, используя данные с Mars Express и орбитального аппарата ESA ExoMars Trace Gas Orbiter. Эти инструменты позволили им обнаружить движение более 1000 штормов, похожих на торнадо, и отследить, как циркулируют ветры вокруг планеты.

реклама

Мамерс-Вальес — это обширная, фрагментированная, похожая на лабиринт система каньонов и долин, высеченных в поверхности Марса. Эти каналы простираются примерно на 1000 км, прорезая древние южные высокогорья Марса и северные низменности планеты. В некоторых местах их ширина достигает 25 км, а глубина — 1,2 км.

Вокруг этих каналов расположены многочисленные скальные образования: крутые, плоские холмы, отвесные скалы и покрытые обломками ледники. Эти ледники содержат водяной лед, погребенный под слоем камней и пыли. Все эти формы рельефа в совокупности создают фрагментированный или волнистый ландшафт.

В нескольких долинах также можно увидеть фрагменты темного материала, вероятно, вулканических песков, образовавшихся там или отложенных ветром. Многие из видимых объектов — это следы древней активности, связанной с водой, лавой или льдом, которые когда-то текли по этой местности и оставляли после себя характерные следы.

#космос #наука #астрономия #история #марс #планета #пылевые вихри
Источник: esa.int
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Новый Outlook получил оффлайн‑вложения, однако полноценный режим без интернета не обеспечен
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Science: Россия может начать поиск нефтяного месторождения в Арктике в июне 2026 года
«РЖД» завершили испытания контактной сети для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
УАЗ «Патриот» с двухлитровым турбодизелем вышел на заключительные испытания
На Чемпионате мира по футболу замечены фишинговые ресурсы по продаже билетов и дипфейки
ИИ-напарники в играх стали реальностью — NVIDIA запустила ACE Game Agent
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Учёные из Нидерландов опровергли теорию о снижении стресса при взаимодействии с кошками и собаками
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Epic Games приоткрыла завесу над Unreal Engine 6 во время 2-х часовой прямой трансляции
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter