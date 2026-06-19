Уязвимость в чипах Apple A12 и A13 настолько глубоко внедрена в аппаратное обеспечение, что её невозможно исправить обновлением, что особенно критично для четырёх моделей iPhone.

Исследователи из компании Paradigm Shift обнаружили уязвимость в загрузочном ПЗУ (или Boot ROM) чипов Apple A12 и A13, которые используются в различных устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Баг настолько глубоко внедрён, что Apple не может исправить проблему обновлением программного обеспечения, пишут специалисты.

Изображение: нейросеть qwen

BootROM — это область, которая загружается в iPhone до запуска любого другого программного обеспечения — своего рода жёстко закодированный, неизменяемый код. Уязвимость заключается в контроллере USB, который Apple использует в своих чипах A12 и A13. Злоумышленники могут манипулировать буфером памяти контроллера USB, используя специально сформированные пакеты данных. Этот метод позволяет получить доступ к областям памяти, которые должны быть защищены. Фактически, это создаёт риск захвата всего устройства.

Во время атаки используется модифицированная плата Waveshare USB-A с удалённым конденсатором. Плата подключается к Mac или ПК, а iPhone — через кабель Lightning. По словам исследователей, другие платы RP2350 также подходят для этой атаки. Опубликованный код пока не является полноценным джейлбрейком — инструментом для обхода ограничений iOS. Однако исследователи ожидают, что такой джейлбрейк появится в ближайшее время.

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Новая уязвимость, получившая название «usbliter8», напоминает «checkm8», аналогичную низкоуровневую уязвимость в старых чипах Apple. Checkm8 также не удавалось исправить с помощью обновления программного обеспечения, и она позволяла создавать перманентные джейлбрейки. Эта новая уязвимость теперь затрагивает следующее поколение процессоров Apple. Однако для использования взлома злоумышленнику необходимо иметь iPhone в своем распоряжении.

Уязвимость затрагивает все устройства с чипами A12 и A13, а также процессоры Apple Watch S4 и S5 (из серий 4 и 5, и первого поколения SE). Исследователи предполагают, что A12X и A12Z также уязвимы, но это пока не подтверждено. Более старый чип A11 не затронут. Затронуты четыре модели iPhone, которые Apple все еще поддерживает с iOS 27: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения.

A12 также используется в iPhone XS, XS Max и XR. Затронутые модели iPad: iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения и iPad восьмого поколения. Apple TV 4K второго поколения также использует чип A12. Чип A13 используется в стандартном iPad девятого поколения и Apple Studio Display первого поколения. Затронуты три модели iPad, которые можно обновить до iPadOS 27: iPad девятого поколения и обе модели iPad Pro, выпущенные в марте 2020 года. Чипы A12X и A12Z используются в 11-дюймовом iPad Pro (первого и второго поколений) и 12,9-дюймовом iPad Pro (третьего и четвертого поколений).