Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Исследователи безопасности обнаружили уязвимость в старых моделях iPhone
Уязвимость в чипах Apple A12 и A13 настолько глубоко внедрена в аппаратное обеспечение, что её невозможно исправить обновлением, что особенно критично для четырёх моделей iPhone.
реклама

Исследователи из компании Paradigm Shift обнаружили уязвимость в загрузочном ПЗУ (или Boot ROM) чипов Apple A12 и A13, которые используются в различных устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Баг настолько глубоко внедрён, что Apple не может исправить проблему обновлением программного обеспечения, пишут специалисты.
Изображение: нейросеть qwen

BootROM — это область, которая загружается в iPhone до запуска любого другого программного обеспечения — своего рода жёстко закодированный, неизменяемый код. Уязвимость заключается в контроллере USB, который Apple использует в своих чипах A12 и A13. Злоумышленники могут манипулировать буфером памяти контроллера USB, используя специально сформированные пакеты данных. Этот метод позволяет получить доступ к областям памяти, которые должны быть защищены. Фактически, это создаёт риск захвата всего устройства.

Во время атаки используется модифицированная плата Waveshare USB-A с удалённым конденсатором. Плата подключается к Mac или ПК, а iPhone — через кабель Lightning. По словам исследователей, другие платы RP2350 также подходят для этой атаки. Опубликованный код пока не является полноценным джейлбрейком — инструментом для обхода ограничений iOS. Однако исследователи ожидают, что такой джейлбрейк появится в ближайшее время.

реклама

Новая уязвимость, получившая название «usbliter8», напоминает «checkm8», аналогичную низкоуровневую уязвимость в старых чипах Apple. Checkm8 также не удавалось исправить с помощью обновления программного обеспечения, и она позволяла создавать перманентные джейлбрейки. Эта новая уязвимость теперь затрагивает следующее поколение процессоров Apple. Однако для использования взлома злоумышленнику необходимо иметь iPhone в своем распоряжении.

Уязвимость затрагивает все устройства с чипами A12 и A13, а также процессоры Apple Watch S4 и S5 (из серий 4 и 5, и первого поколения SE). Исследователи предполагают, что A12X и A12Z также уязвимы, но это пока не подтверждено. Более старый чип A11 не затронут. Затронуты четыре модели iPhone, которые Apple все еще поддерживает с iOS 27: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения.

A12 также используется в iPhone XS, XS Max и XR. Затронутые модели iPad: iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения и iPad восьмого поколения. Apple TV 4K второго поколения также использует чип A12. Чип A13 используется в стандартном iPad девятого поколения и Apple Studio Display первого поколения. Затронуты три модели iPad, которые можно обновить до iPadOS 27: iPad девятого поколения и обе модели iPad Pro, выпущенные в марте 2020 года. Чипы A12X и A12Z используются в 11-дюймовом iPad Pro (первого и второго поколений) и 12,9-дюймовом iPad Pro (третьего и четвертого поколений).

#apple #смартфон #iphone #iphone 11 #айфон
Источник: ps.tc
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Rockstar предложила бесплатное обновление для версий GTA 5 на PS5 и Xbox Series X/S
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Самолёт ЛМС-192 «Освей» будет выполнять задачи государственной авиации
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Bosch выплатит $36 млн США из-за поставок сенсоров Китаю
Новый SSD Sandisk для PS5 оказался дороже четырёх консолей PlayStation 5
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
Авиаэксперты в очередной раз дали противоречивые прогнозы по лайнеру МС-21

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter