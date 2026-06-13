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kosmos_news
Экс-пилот Boeing: нужно несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21 и SJ-100
Андрей Литвинов рассказал, сколько времени потребуется пилотам для обучения полетам на новых российских самолетах, при этом летчики предпочтут управлять МС-21-310.
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После небольших задержек Россия интенсивно работает над новыми гражданскими самолетами, которые заменят импортные. Совсем скоро, как ожидается, совершат первые полеты с пассажирами отечественные МС-21 и SJ-100. Бывший пилот Airbus A320 и Boeing 737 Андрей Литвинов рассказал, как быстро летчики могут подготовиться к управлению импортозамещенными лайнерами.
МС-21 и SJ-100 (на заднем плане) в Архангельске. Фото: ОАК

Эксперт полагает, что обучение лётного экипажа работе на среднемагистральном  реактивном самолете МС-21-310 займет несколько месяцев. И именно поэтому, соответствующие этапы подготовки нужно организовать в ближайшее время. Ранее сообщалось, что для МС-21 еще не завершено 70 процентов испытательных полетов, однако серийное производство уже ведется параллельно с процессом сертификации.

Андрей Литвинов подчеркнул, что составить полную картину о новом лайнере можно только через полгода активной эксплуатации. При этом, экс-пилот Airbus и Boeing сказал о готовности сесть за штурвал МС-21-310. По его словам, «всегда интересно изучить новый самолёт». Другие летчики, с которыми общался Литвинов, тоже предпочли бы управлять в первую очередь МС-21, а не SJ-100.

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Авиационный эксперт также пояснил, что сам переучивался с A320 на Boeing 737 всего два месяца на тренажёре. Однако, разумеется, абсолютно новый самолет должен быть полностью готов к полетам, а также известны все его характеристики.

Что касается SJ-100 с новым российским двигателем ПД-8, то он находится на самой продвинутой стадии процесса сертификации. Около 20 процентов сертификационных полетов еще не завершены – ОАК планирует закончить их к концу лета. Около 20 самолетов уже ожидают поставки в сборочные цеха. Подписано соглашение с индийской аэрокосмической компанией HAL о потенциальном лицензионном производстве. Индия выразила заинтересованность в поставках от 100 до 200 самолетов.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #мс-21 #sj-100 #суперджет
Источник: www1.ru
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