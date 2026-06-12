Так называемый «телефон Трампа» T1 Phone — это не совершенно новое устройство, а по сути уже существующий на рынке смартфон с незначительными изменениями.

После того, как семейный бизнес Дональда Трампа (Donald John Trump) запустил собственную мобильную сеть Trump Mobile, было принято решение выпустить официальный смартфон бренда, так называемый Trump Mobile («телефон Трампа») T1. Сначала устройство выглядело как клон iPhone, затем предполагалось, что это немного модифицированный Galaxy S24 Ultra.

T1 Phone и HTC U24 Pro. Фото: iFixit

В апреле этого года Trump Mobile представила финальную версию T1 Phone. По изображениям, опубликованным в интернете, уже было ясно, что это не оригинальный смартфон, разработанный и произведенный в США. Пользователи заметили, что T1 Phone на самом деле является клоном HTC U24 Pro.

Команда iFixit, компании, специализирующейся на ремонте, получила образец смартфона. Устройство было разобрано и подвергнуто внутреннему анализу. Вывод не отличается от предыдущих версий: T1 Phone — это клон HTC U24 Pro, существующего смартфона тайваньской технологической компании.

Фото: iFixit

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HTC считается одной из важнейших компаний, внесших вклад в развитие смартфонов. Именно HTC создала первый в мире смартфон на Android: HTC Dream, также известный как T-Mobile G1. Телефоны этой марки часто продавались под другим названием, часто связанным с мобильным оператором (например, T-Mobile G1).

Однако на этот раз, по крайней мере официально, HTC не должна иметь никакого отношения к T1 Phone. Компания заявила изданию The Verge, что «не разрабатывает и не производит телефоны для сторонних компаний». Несмотря на это, анализ iFixit подтверждает, что «телефон Трампа» на самом деле является «просто позолоченным HTC U24 Pro».

Многие компоненты T1 Phone почти идентичны деталям HTC. Внешний вид устройства, тройная камера и компоновка материнской платы остаются теми же, как и элементы беспроводной зарядки. Разница заключается в емкости аккумулятора: U24 Pro имеет 4600 мАч и был произведен в Китае, в то время как T1 Phone имеет 5000 мАч, но этот аккумулятор был произведен на Филиппинах. T1 поддерживает более медленную зарядку — 30 Вт вместо 60 Вт.

HTC U24 Pro был выпущен в конце 2024 года, и даже тогда он не был самым доступным смартфоном: его цена составляла более $680. С тех пор прошло более полутора лет. T1 Phone практически полностью повторяет характеристики HTC U24 Pro, но стоит дорого для такой комплектации — $500.