Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты разобрали телефон T1 Phone и нашли сходство с тайваньским HTC U24 Pro
Так называемый «телефон Трампа» T1 Phone — это не совершенно новое устройство, а по сути уже существующий на рынке смартфон с незначительными изменениями.
реклама

После того, как семейный бизнес Дональда Трампа (Donald John Trump) запустил собственную мобильную сеть Trump Mobile, было принято решение выпустить официальный смартфон бренда, так называемый Trump Mobile («телефон Трампа») T1. Сначала устройство выглядело как клон iPhone, затем предполагалось, что это немного модифицированный Galaxy S24 Ultra.
T1 Phone и HTC U24 Pro. Фото: iFixit

В апреле этого года Trump Mobile представила финальную версию T1 Phone. По изображениям, опубликованным в интернете, уже было ясно, что это не оригинальный смартфон, разработанный и произведенный в США. Пользователи заметили, что T1 Phone на самом деле является клоном HTC U24 Pro.

Команда iFixit, компании, специализирующейся на ремонте, получила образец смартфона. Устройство было разобрано и подвергнуто внутреннему анализу. Вывод не отличается от предыдущих версий: T1 Phone — это клон HTC U24 Pro, существующего смартфона тайваньской технологической компании.

Фото: iFixit

реклама

HTC считается одной из важнейших компаний, внесших вклад в развитие смартфонов. Именно HTC создала первый в мире смартфон на Android: HTC Dream, также известный как T-Mobile G1. Телефоны этой марки часто продавались под другим названием, часто связанным с мобильным оператором (например, T-Mobile G1).

Однако на этот раз, по крайней мере официально, HTC не должна иметь никакого отношения к T1 Phone. Компания заявила изданию The Verge, что «не разрабатывает и не производит телефоны для сторонних компаний». Несмотря на это, анализ iFixit подтверждает, что «телефон Трампа» на самом деле является «просто позолоченным HTC U24 Pro».

Многие компоненты T1 Phone почти идентичны деталям HTC. Внешний вид устройства, тройная камера и компоновка материнской платы остаются теми же, как и элементы беспроводной зарядки. Разница заключается в емкости аккумулятора: U24 Pro имеет 4600 мАч и был произведен в Китае, в то время как T1 Phone имеет 5000 мАч, но этот аккумулятор был произведен на Филиппинах. T1 поддерживает более медленную зарядку — 30 Вт вместо 60 Вт.

HTC U24 Pro был выпущен в конце 2024 года, и даже тогда он не был самым доступным смартфоном: его цена составляла более $680. С тех пор прошло более полутора лет. T1 Phone практически полностью повторяет характеристики HTC U24 Pro, но стоит дорого для такой комплектации — $500.

#сша #смартфон #galaxy s24 ultra #htc u24 pro #трамбус #t1 phone
Источник: ru.ifixit.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Российское тюнинг-ателье RCI Service представило доработанную версию Lada Vesta Sedan
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Roblox заработал в России без VPN
Военная стратегия Conqueror’s Blade получит крупное бесплатное DLC по мотивам Трёх Королевств
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
В Ульяновске готовят роскошный бизнес-джет Aurus за 15 миллиардов рублей на базе SJ-100
Первый самолёт без иллюминаторов готовится выйти на рынок к 2030 году с портфелем заказов на $5 млрд
Kenwood выпустила наушники со стеклянными мембранами к своему 80-летию

Популярные статьи

Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
7 детективных сериалов с тягучей атмосферой для поклонников «Острых предметов»
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter