Работоспособность автомобиля можно будет восстановить в частных мастерских (а не у дилеров) или даже самостоятельно.

Проблемой современных электромобилей считается их зачастую сложная ремонтопригодность. Это касается как мелких, так и крупных неисправностей. Например, аккумуляторы обычно устанавливаются стационарно. Запасные части и программное обеспечение также труднодоступны для частных ремонтных мастерских. Студенты Эйндховенского технического университета представили ARIA — модульный электромобиль, специально разработанный для легкого ремонта. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Детали кузова, электронику салона и аккумулятор можно заменять по отдельности, вместо того чтобы утилизировать целые узлы. Диагностическое приложение считывает состояние автомобиля и объясняет ошибки простым языком. В комплект также входит набор инструментов для стандартного ремонта, позволяющий пользователям быстро выполнять его самостоятельно.

Внешняя обшивка состоит из быстросъёмных панелей, которые можно снять и заменить за считанные минуты в случае царапин или вмятин; компоненты за ними легкодоступны. В днище кузова размещены шесть небольших аккумуляторных блоков, каждый весом около 12 килограммов, которые можно снять без специальных инструментов. Их общая ёмкость составляет 12,96 кВт⋅ч, что, согласно информации на сайте проекта, обеспечивает запас хода до 220 километров в городских условиях. Максимальная скорость составляет 90 км/ч, а масса автомобиля, включая аккумуляторы, — около 650 килограммов.

Однако автомобиль никогда не поступит в продажу. ARIA — это концепт-кар, призванный, прежде всего, продемонстрировать, как машины можно сделать более удобными в ремонте, а не готовый к производству продукт.

В 2024 году ЕС принял директиву о единых правилах ремонта товаров, впервые обязывая производителей упростить ремонт некоторых продуктов по разумной цене – изначально, в первую очередь, бытовой техники и отдельных видов электроники. Электромобили пока не включены в директиву. Цель ARIA – продемонстрировать, что легковые автомобили также могут быть оптимизированы для ремонта с самого начала.