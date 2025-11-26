В 2026 году Apple планирует выпустить свой первый складной телефон — iPhone Fold. Его цена может быть сопоставима со стоимостью 16-дюймового MacBook Pro.

Apple, похоже, уверена в успешном выходе на рынок складных телефонов. В начале сентября 2025 года было объявлено, что компания планирует продать до десяти миллионов iPhone Fold в 2026 году, в год его запуска. К 2027 году, по прогнозам, продажи достигнут 25 миллионов складных устройств. Ожидаемый высокий спрос, вероятно, обусловлен, прежде всего, используемой технологией отображения. По сообщениям, Apple удалось практически полностью устранить складку на дисплее, характерную для складных устройств. Однако новый анализ показывает, что Apple, вероятно, не сможет предложить новинку по более низкой цене по сравнению с конкурентами.

Согласно отчёту, опубликованному в середине октября, Apple удалось снизить затраты на производство ключевого компонента. Ещё до этого, в июле, аналитики крупного банка UBS подсчитали, что затраты на материалы для iPhone Fold составят 759 долларов. Это немного ниже цены комплектующих для Samsung Z Fold SE. Соответственно, согласно анализу UBS, Apple может запросить от 1800 до 2000 за новинку.

Ранее циркулировали прогнозы цен в диапазоне от 2000 до 2500 долларов. Эксперт Артур Ляо из Fubon Research провёл подробный анализ цепочки поставок и учел обычные целевые показатели маржи Apple, как сообщает Winfuture.

Согласно имеющимся данным, цена iPhone Fold в 2026 году, вероятно, составит 2399 долларов, что сопоставимо с ценой 16-дюймового MacBook Pro. Это сделает его самым дорогим iPhone Apple на сегодняшний день.

Но даже на фоне конкурентов складной смартфон Apple будет значительно выделяться. Для сравнения: Galaxy Z Fold можно купить в США за 1700 долларов. Pixel Fold от Google стоит около 1800 долларов. Пока что дороже оказался только Huawei Mate XT, выпущенный за пределами Китая в феврале 2025 года по цене около $3500. Это устройство также представляет собой смартфон с тройным складыванием.