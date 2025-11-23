Это случится, предположительно, в ночь на 24 ноября — планета примет боковое положение относительно Земли, и кольца станут практически невидимыми из-за их минимальной толщины.

Сатурн известен своей уникальной системой колец, но ночью 24 ноября они не будут видны с Земли. Это не внезапное физическое растворение материи, а оптическая иллюзия, вызванная небесной механикой Солнечной системы. Как сообщает Space.com, ночью Земля и Сатурн достигнут такого положения относительно друг друга, при котором любители астрономии будут смотреть на кольца Сатурна как бы «сбоку». Поскольку система колец чрезвычайно тонкая относительно своих огромных размеров, в этом положении она отражает к Земле очень мало солнечного света.

Астрономы называют это событие пересечением плоскостей колец. Это происходит из-за того, что ось вращения Сатурна наклонена на 26,7 градуса, подобно оси Земли. Поскольку Сатурн совершает оборот вокруг Солнца каждые 30 лет, угол обзора газового гиганта постоянно меняется.

Аналогичное выравнивание планет произошло 23 марта этого года. Однако в тот момент Сатурн находился слишком близко к Солнцу, если смотреть с Земли, поэтому явление затерялось в ярком сиянии центральной звезды. Сегодня условия для наблюдения значительно лучше, поскольку планета видна на ночном небе.

В настоящее время, если смотреть в телескоп на небо, Сатурн находится на юго-востоке, в созвездии Рыб. По мере того, как Земля и Сатурн продолжают движение по своим орбитам, угол обзора снова изменится в ближайшие недели и месяцы. Скоро кольца снова визуально откроются и приобретут привычный вид.





