Выпуск ChatGPT в ноябре 2022 года сделал ИИ доступным для широких масс, но компания-разработчик чат-бота по-прежнему находится в убытке

Хотя продукты OpenAI в области ИИ используются миллионами людей по всему миру, компания по-прежнему не приносит прибыли. Более того, согласно последнему квартальному отчёту Microsoft (это крупный инвестор OpenAI), компания даже несёт миллиардные убытки.

OpenAI не котируется на бирже и, следовательно, не обязана публиковать финансовую отчётность. Тем не менее, теперь стало известно, что компания, занимающаяся разработкой ИИ, по всей видимости, зафиксировала убыток в размере десятков миллиардов долларов в третьем квартале. Этому свидетельствует недавно опубликованный квартальный отчёт Microsoft. Технологический гигант владеет 27% акций OpenAI и поэтому раскрыл текущее состояние своих инвестиций. Как сообщает издание Heise, убыток OpenAI может составить до 12,1 млрд долларов.

Как указано в отчёте на странице 9, Microsoft инвестировала 11,6 млрд долларов в OpenAI к 30 сентября 2025 года. Общая сумма инвестиций в компанию, занимающуюся разработкой ИИ, составляет 13 млрд долларов. Прибыль или убыток OpenAI напрямую влияют на результаты деятельности Microsoft.

На странице 33 квартального отчета говорится, что инвестиции в компанию, занимающуюся разработкой ИИ, снизили чистую прибыль на 3,1 млрд долларов, а прибыль на акцию — на 0,41 доллара. Несмотря на это, Microsoft получила прибыль в размере 27,7 млрд долларов в последнем квартале и впервые за весь год.

В расчет включена только та часть квартальных убытков OpenAI, которая соответствует доле Microsoft в компании. Поскольку это составляет около 27%, экстраполированный общий убыток OpenAI в прошлом квартале оценивается в 11,5 млрд долларов. Другие оценки еще выше. По данным Wall Street Journal, убытки могут составить около 12 миллиардов долларов. Причина разницы кроется в изменении структуры собственности: из-за реструктуризации OpenAI из некоммерческой в коммерческую организацию доля Microsoft сократилась с 32,5% до 27,5%.

Оба расчёта показывают: OpenAI всё ещё далека от прибыльности. Хотя ИИ-бот компании ChatGPT чрезвычайно популярен и, по словам генерального директора Альтмана, им еженедельно пользуются около 800 миллионов человек, только пять процентов пользователей в настоящее время платят за подписку. При этом инвестиции OpenAI огромны. Компания регулярно выпускает новые продукты и планирует вложить триллион долларов в расширение своей инфраструктуры.