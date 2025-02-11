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Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением

Оружие APKWS II используется как комплект модернизации и получается ракета класса «воздух-земля». Однако истребители F-16 использовали это оружие для сбивания беспилотников хуситов над Красным морем. Впервые такой случай был зафиксирован в конце января.
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Хуситы используют беспилотники и крылатые ракеты против гражданских судов в Красном море. Уничтожение этих беспилотников обходится дорого: зенитная ракета, запущенная с эсминца, может стоить несколько миллионов долларов.
F-16

Теперь США используют оружие, которое на самом деле не было предназначено для этой цели: APKWS II. Вооруженные силы США впервые подтвердили СМИ, что успешно уничтожили летающие беспилотники противника с помощью этого оружия.

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Пока неизвестно, какой именно тип беспилотника или крылатой ракеты был уничтожен. Ни процент попаданий, ни количество ракет APKWS-II, использованных в воздушных боях, до сих пор неизвестно.

Комплект для переоборудования неуправляемых ракет Hydra 

APKWS II означает Advanced Precision Kill Weapon System II. Это комплект для модернизации Hydra 70 («Гидра»). Hydra 70 — неуправляемая ракета класса «воздух-земля» диаметром 70 мм.

Hydra 70 была разработана для непосредственной авиационной поддержки и поэтому в основном используется в боевых вертолетах. Однако их также могут использовать F-16, F/A-18 и A-10. Обычно их загружают в контейнеры. На борту вертолета AH-64 Apache можно разместить около 4 контейнеров «Гидра», каждый из которых содержит 19 ракет.

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Подвесной отсек «Гидра» вертолета AH-64 загружен. Фото: Армия США

Цель отмечается лазером

Комплект APKWS II трансформирует неуправляемую ракету Hydra 70 в управляемую по лазеру ракету. Для этой цели между боеголовкой и ракетным двигателем используется блок наведения WGU-59/B. Он содержит рулевые крылья и лазерную головку самонаведения.

Цель отмечена лазером. Возникает излучение не видимое человеческому глазу и находится в основном в инфракрасном диапазоне. Выпущенная ракета APKWS-II направляется к отмеченной цели. Обычно боеголовка «Гидры». Радиус взрыва оценивается в 10 метров, осколочное действие — до 50 метров.

Дальность действия APKWS II составляет до 5 км при запуске с вертолета и до 11 км с самолета. Теоретически дальность может быть увеличена, поскольку лазерная головка самонаведения может «видеть» до 14 км. Но для этого нужен другой ракетный двигатель. Одно из таких устройств в настоящее время разрабатывается европейской компанией Nammo, что может увеличить дальность действия APKWS II до 15 км.

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Графическое изображение APKWS II. Блок наведения WGU-59/B вставлен между боеголовкой (1) и ракетным двигателем (2). Фото: Wikimedia Commons

Выгодная сделка 

Однако использование такого двигателя ослабит главное преимущество APKWS II: стоимость. В арсеналах США все еще имеется несколько ракет Hydra 70. Так что им понадобится лишь снова купить APKWS II.

Стоимость одной штуки составляет около 15 000 долларов. Даже если старые Hydra 70 будут израсходованы, новая боеголовка и двигатель увеличат общую стоимость ракеты APKWS-II всего лишь до 22 000 долларов.

F-16 с APKWS II во время дозаправки в воздухе. Вместо семи ракет в контейнере осталось всего 4 — судя по всему, были выпущены 3. Фото: ВВС США

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Управляемая ракета класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire стоит около 150 000 долларов. В зависимости от версии дальность её действия также составляет около 11 км, но при использовании 8–9 кг взрывчатки она обладает более высокой проникающей способностью.

Если сравнить APKWS II с ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, разница станет еще очевиднее. Текущая версия стоит 400 000 долларов. Sidewinder является основным оружием истребителей США и многих стран-членов НАТО для поражения воздушных целей в воздушных боях. Радиус действия — до 35 км.

Бортовая пушка дешевле, но рискованнее

Это делает APKWS II на данный момент самой дешевой управляемой ракетой, с которой США могут вступить в воздушный бой. Дешевле было бы только, если бы F-16 использовал бортовую пушку. Это M61A1 Vulcan. 

Шестиствольная пушка калибра 20 мм имеет скорострельность 6000 выстрелов в минуту. При цене 33 доллара за патрон было бы потрачено 3300 долларов за одну секунду стрельбы.

Недостаток: F-16 должен находиться относительно близко к беспилотнику или крылатой ракете, чтобы поразить цель. Всегда существует риск, что резкие маневры дрона могут привести к столкновению в воздухе.

Другая опасность возникает, когда дрон летит медленно, а F-16 пытается поддерживать эту скорость, чтобы расположиться прямо за ним для более высокой вероятности попадания. Скорость большинства беспилотников составляет всего 200–300 км/ч. Если скорость F-16 падает ниже определенного значения — от 200 до 350 км/ч в зависимости от высоты и нагрузки, может произойти сваливание, что приведет к аварии.

Поскольку стоимость F-16 в самой современной конфигурации может достигать 70 миллионов долларов, риск несоразмерен потенциальной экономии средств при борьбе с дроном с помощью бортовой пушки вместо управляемых ракет.

С вертолетами ситуация иная — они легко могут конкурировать с медленно летающими дронами. Несколько стран уже боролись с беспилотниками с помощью вертолетов. Во время параллельного полета бортстрелки сбивали беспилотники из установленного сбоку пулемета.

F-16 имеет 7 ракет в одном контейнере

Для использования APKWS II на самолете F-16 используется контейнер LAU-68 F/A. Он немного длиннее старой версии. Ракета APKWS-II на 47 см длиннее Hydra 70 из-за блока наведения.

LAU-68 F/A-Pod

В контейнере LAU-68 F/A может размещаться 7 ракет. До сих пор на снимках с миссий над Красным морем были видны только F-16 с установленным таким контейнером. Остальные узлы подвески под крыльями оснащены ракетами Sidewinder. Судя по снимкам, в настоящее время два самолета F-16 патрулируют вместе, но только один из них вооружен APKWS II.

Патрулирование F-16 в районе Красного моря. Задний реактивный самолет оснащен блоком ПВО LAU-68. Фото: ВВС США

Тем не менее, это значительно увеличивает огневую мощь против беспилотников и ракет, летящих на сверхзвуковых скоростях. На узле подвески, где обычно устанавливается только одна Sidewinder, теперь размещено 7 ракет с лазерным наведением.

Оба патрульных самолета F-16 оснащены подвесным контейнером Litening. Он включает в себя, среди прочего, лазер, используемый для маркировки цели для APKWS II. F-16 может летать выше и дальше от дрона, чтобы не снижать скорость и помечать цель. Другой самолет F-16 с подвесным блоком APKWS-II осуществляет атаку с наилучшего возможного угла и ему не нужно беспокоиться о том, чтобы пометить цель лазером до тех пор, пока ракета не попадет в цель, поскольку это делает напарник.

Под правым крылом подвесной блок LAU-68 F/A с 7 ракетами. Фото: ВВС США


APKWS II используется в системе ПВО 

Возможность того, что APKWS II в целом способна бороться с воздушными целями, была продемонстрирована еще в 2019 году. В ходе испытаний ВВС сбили крылатую ракету на небольшой высоте с помощью истребителя F-16. Однако с тех пор не было зафиксировано ни одного случая сбития воздушной цели в ходе реальных операций.

APKWS II можно использовать и другими способами, для которых она изначально не была предназначена. Например, система может использоваться транспортными средствами на земле. Примером этого являются «Вампир» (Vampire). Относительно новая система состоит из пусковой установки на 4 ракеты и системы камер. ПВО обнаруживает и отслеживает цели, а также помечает их лазером.

Система предназначена для защиты от беспилотников, но может использоваться и против наземных целей. Существует также вариант «Вампир» (Vampire), в котором система камер может быть поднята на своего роде шесте. Оттуда система ПВО может помечать наземные цели сверху с помощью лазера, чтобы ракеты могли найти свою цель.

Комплекты для переоборудования бомб

Успешное применение APKWS II в воздушных боях показывает, насколько ценны такие комплекты для переоборудования. Они не только дешевле других управляемых ракет, но и, как правило, могут быть произведены быстрее. Известная версия такого комплекта — JDAM. Эта версия превращает «глупые» бомбы в управляемые планирующие бомбы. В варианте JDAM-ER 226-килограммовая бомба имеет дальность полета до 72 км.

У Франции есть аналогичный комплект для переоборудования — AASM Hammer. Бомба еще оснащена и ракетным двигателем. Максимальная дальность полета — 70 км. Однако благодаря ракетному движению дальность полета с малых высот запуска больше, чем у JDAM-ER.

PJDAM — еще один вариант. Boeing хочет использовать это решение, чтобы превратить бомбы в дешевые крылатые ракеты. Дальность действия должна составлять до 500 км, точность — до 5 метров.

GLSDB — комплект модернизации для реактивной артиллерии РСЗО. Компоненты старых неуправляемых ракет РСЗО используются для запуска планирующих бомб с помощью HiMARS или MLRS. Дальность действия — до 150 км.

Отличительной особенностью GLSDB является возможность выполнять в воздухе большие кривые. То есть можно запрограммировать курс на атаку цели сзади. Это эффективно, например, если баллистическая траектория такова, что обычная ракета РСЗО не может поразить цель, поскольку она находится, например, за высокими зданиями или горой.

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